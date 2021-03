Quanto costa Disney Plus?

Ecco a quanto ammonta l’abbonamento alla piattaforma streaming Disney Plus

Disney+ è una piattaforma di contenuti in streaming di film, serie televisive e altri contenuti d’intrattenimento ad abbonamento, di proprietà di The Walt Disney Company e gestito dalla divisione Disney Media and Entertainment Distribution.

La piattaforma distribuisce principalmente film e serie televisive prodotte da Disney Television Studios e dai The Walt Disney Studios e tutte le sue filiali (tra cui Pixar, Marvel, Star Wars e National Geographic). Dal 23 febbraio 2021 si è aggiunta Star dove vengono trasmessi titoli orientati a un pubblico adulto. Infine, Disney+ distribuisce anche film e serie televisive sia originali che non.

La piattaforma ha debuttato il 12 novembre 2019 negli Stati Uniti, in Canada e nei Paesi Bassi. Il servizio è stato esteso ad Australia, Nuova Zelanda e Porto Rico una settimana dopo ed esteso a paesi europei selezionati il 24 marzo 2020. È diventato disponibile in India ad aprile dello stesso anno tramite Disney+ Hotstar. Ulteriori espansioni sono avvenute in Europa e in America Latina a metà del 2020, poiché gli accordi di distribuzione di streaming internazionale esistenti di Disney con servizi concorrenti scadono.

Al momento del lancio, il servizio ha ricevuto un’accoglienza positiva per i contenuti presenti, ma è stato criticato per problemi tecnici. Anche le modifiche apportate a film e programmi televisivi hanno attirato l’attenzione dei media. Dieci milioni di utenti si sono abbonati a Disney+ durante il primo giorno di attività. Alla fine del 2020 erano abbonati al servizio 94,9 milioni di utenti.

Il 9 marzo del 2021, in occasione di una riunione con gli investitori, l’amministratore delegato di The Walt Disney Company Bob Chapek ha annunciato che Disney+ ha superato i 100 milioni di abbonati.

Disney Plus: costo abbonamento

Dal 23 febbraio 2021, il costo di Disney+ è aumentato da 6,99 a 8,99 euro al mese. In alternativa, è possibile sottoscrivere un secondo abbonamento annuale, al costo di 89,99 euro.