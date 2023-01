Quanto costa fare il filler? Alle labbra, durata, permanente

Il filler alle labbra è ormai un trattamento a cui sempre più donne ricorrono. Grazie a questa tecnica, infatti, è possibile “rimpolpare” le labbra in modo che diventino carnose, morbide e voluminose, tali da soddisfare le esigenze di chi ricorre a questa tecnica di bellezza. Vi sono indubbiamente delle ragioni specifiche che spingono le donne a questa forma di trattamento. Desiderio di sentirsi realizzate, almeno esteticamente, volontà di avere delle labbra morbide, ben visibili, tali da non passare inosservate, sono alcune delle motivazioni. Tuttavia vi possono essere anche degli spiacevoli effetti collaterali se non si prendono le opportune precauzioni e se non ci si affida ai professionisti del settore medico.

Quanto costa fare il filler alle labbra

E’ ovvio che questo trattamento di bellezza è molto invasivo, anche se gli effetti sono ben visibili e i benefici sono molti. Il costo richiesto è mediamente di 500 euro, anche se la cifra varia a seconda dei centri medici a cui ci si affida. inoltre, il prezzo può variare anche in base al trattamento scelto. In questi casi il costo varia di molto, soprattutto se l’ inestetismo sia più o meno marcato e dipenderà anche dalla quantità acido ialucorico che verrà utilizzata. Per queste ragioni, la retribuzione pecuniaria per effettuare il filler subirà notevoli differenze. Per l’ operazione estetica si parte infatti da un minimo di 500 euro per arrivare ad un massimo di 800. Prezzi tutto sommato ragionevoli, che invogliano sempre più donne ad annullare un difetto fisico e avere le labbra morbide e seducenti.

La durata del filler

Una volta effettuato il trattamento, questo ha una sua specifica durata. Infatti, solitamente l’ effetto del filler ha un tempo che varia tra gli 8 e i 12 mesi. Anche in questo caso bisogna prendere in considerazione diversi fattori, tra cui la qualità e soprattutto la quantità del prodotto che viene iniettato a seguito della richiesta dello specifico utente. Per l’ attuazione di questo trattamento, ricordiamo che bisognerà necessariamente affidarsi a mani esperte, che trattano quotidianamente la materia e sanno attuare il filler senza incorrere in spiacevoli imprevisti. Alla fine del tempo previsto, il soggetto dovrà ritornare per eseguire un successivo e ulteriore “ritocco”, per avere un risultato maggiore e permanente nel tempo.

Le conseguenze se si interrompe il trattamento

Può capitare che l’ utente decida, di punto in bianco, di interrompere il trattamento e di non voler proseguire. C’ è da dire che a seguito di questa interruzione, bocca, labbra e viso non subiranno alcuna variazione e non si andranno incontro a spiacevoli conseguenze per la salute. Ma i risultati ottenuti sino a quel momento scompariranno in tempi brevi e i lineamenti non saranno così marcati come era nelle intenzioni di coloro che vi ricorrono. Tuttavia, i medici consigliano di non interrompere la cura bruscamente e in maniera repentina. Questo perchè la pelle verrebbe privata delle immissioni dell’ acido laluronico, che permette di ottenere la voluminosità della parte interessata, solitamente le labbra. Starà dunque al medico interrompere in maniera graduale il filler, di modo tale che la pelle possa tornare gradualmente al suo naturale invecchiamento.