Quanto costa giocare al superenalotto? Numeri, col superstar, colonne

Non c’è italiano doc che non abbia mai provato il brivido della schedina e dei numeri per tentare la fortuna. In pochi si trattengono dal giocarsi il tutto per tutto. Se tu sei tra quello che non ha mai provato, di seguito ti spieghiamo quanto costa giocare al superenalotto, come si gioca al superenalotto e come si vince al superenalotto.

Il costo del gioco al superenalotto, i numeri

Il costo del superenalotto dipende sostanzialmente dai numeri che scegli e dalle loro combinazioni. Questo indipendentemente dal fatto che tu giochi online, presso le ricevitorie o le agenzie di scommesse. Il costo base è quello che prevede la combinazione di 6 numeri minimi per il costo di appena 1 euro.

Costi superenalotto con il numero superstar?

Ad una normale schedina puoi anche aggiungere il cosiddetto superstar, un numero ulteriore che maggiore il costo della schedina di 50 centesimi. Il costo complessivo della schedina è di 1,50 euro. Con questa minima spesa aggiuntiva avrai la possibilità di moltiplicare di anche 100 volte la somma in palio in caso di vittoria. Vittoria che arriva a seconda che vengano indovinati 2,3,4, 5 numeri.

Costo superenalotto: il caso della schedina e delle colonne

La vincita al superenalotto avviene in modo considerevole se si indovinano 5 numeri oltre i cosiddetto Jolly. In questo caso infatti ci si sposta su un’altra categoria di vincita. Viceversa l’individuazione esatta di 6 dei numeri estratti porta il giocatore all’incasso del Jackpot. Possiamo riassumere in buona sostanza dicendo che al costo di 1 euro o di 1,50 euro si acquista una schedina legata ad una combinazione che porterà a cospicue vittorie a seconda dei numeri che vengono individuati.

Tale individuazione segue anche lo schema delle colonne. Devi sapere infatti che il superenalotto permette di giocare multiple combinazioni, incolonnate diversamente e che comportano una variazione tra i 7 e i 19 numeri. Quando si elaborano le schedine si vanno a creare delle combinazioni. Giusto per fare un esempio se si selezionano 19 numeri di una sola colonna, possono sorgere circa 28 mila combinazioni. Ovviamente questo cambia il costo della schedina che non resta in ogni caso lo stesso, ma oscilla in funzione dei numeri e delle combinazioni che si scelgono dal momento che questo aumenta le probabilità di vittoria.

Combinazioni superenalotto

È opportuno tenere presente che i sistemi si dividono in quote e carature, a loro volta divise in speciali ed ordinarie. Le ordinarie sono quote standard proposte dai ricevitori, mentre le speciali sono quote che si realizzato a monte da professionisti di Sisal (ovvero l’ente che gestisce il Superenalotto). A seconda del sistema e delle quote, il costo oscilla e si va da un minimo di 5 euro fino a 999 euro. Il giocatore ha la possibilità di comprare anche più di una quota del medesimo sistema. Tutto dipende da quante ne sono rimaste disponibili e da quale sia la disponibilità economica del giocatore stesso.

Si può infine scegliere anche una diversa combinazione di colonne, tra i sistemi più in voga (quali ciò basi, integrali, varianti, ridotti, Cruciverba e così via). Possibilità questa a cui si consiglia l’accesso solo dopo aver maturato la giusta dimestichezza nel settore. Ricorda che più comprerai quote e più cresceranno le possibilità di vincere.