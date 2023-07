Quanto costa il biglietto per Barbie? Prezzo, orari cinema

Una delle domande che circola più in rete in queste ore è “Quanto costa il biglietto per Barbie?“. Il film del momento sta raggiungendo dei risultati straordinari, arrivando a conquistare il pubblico e la critica che ne parla molto bene. Ebbene non cambia niente rispetto a un altro film, il costo del biglietto è quello consono del cinema ovviamente senza la promozione a 3.50 legata a film italiani ed europei che andrà in scena fino a settembre prossimo. Barbie ha lanciato una serie di mode incredibili con trovate di marketing straordinarie e gente che è andata al cinema a guardare il film anche più di una volta.

Di media oggi un biglietto del cinema costa tra gli 8 e i 10 euro in base al cinema, l’orario e il giorno. Ricordiamo infatti che la sera costa sempre di più, così come tutto il giorno durante i festivi o i prefestivi. Il giorno dove c’è lo sconto invece è il mercoledì dove la sera il biglietto costa quanto il pomeriggio. Insomma avete molte possibilità per andare a guardare Barbie, fate la vostra scelta in base anche alle vostre possibilità.

Barbie, trama e cast

Barbie è la storia di una bambola che si fa donna, che affronta il mondo reale fuori da quello fatato che vive ogni giorno dove le donne sono spesso maltrattate. Quel viaggio rovina anche il suo mondo e costringe la protagonista a cercar di far valere i suoi diritti a svegliare quelle donne che con un battito di ciglia si erano ritrovate a dover dare ragione all’uomo, ad assecondarlo in tutto e per tutto, riuscendo a scegliere in diverse situazioni. Così ci siamo ritrovati di fronte a un film importante che trasmette segnali importanti e che riesce a far capire come il mondo femminile debba pretendere certi diretti che purtroppo nel 2023 non ha ancora raggiunto.

Il film è diretto da Greta Gerwig e sceneggiato dalla stessa insieme a Noah Baumbach. Nel cast troviamo due super star come Margot Robbie e Ryan Gosling nei panni di Barbie e Ken. Ci sono poi tante altre splendide ragazze e anche il volto noto di Will Farrell che interpreta l’amministratore delegato della Mattel. La voce narratrice è quella di Helen Mirren che conduce un film scritto e diretto in maniera eccelsa rispetto a quello che racconta la critica e il pubblico.

Incassi storici

Nel primo fine settimana di programmazione il film ha raggiunto il primo posto al box office negli States riuscendo a incassare 155 milioni di dollari. Al 29 luglio il film è riuscito a incassare ben 578 milioni di dollari in tutto il mondo, un risultato che non può che far sorridere la produzione e chiunque abbia lavorato a questo film considerato cult già ancora prima di uscire e in grado di riportare finalmente anche i più giovani al cinema. Sicuramente sono numeri importanti che potrebbero andare anche a sfidare quelli di Avatar che uscì nel 2009 e raggiunse quasi i 3 miliardi di euro, un risultato davvero difficile da raggiungere anche se per Barbie pare proprio che tutto sia possibile.