Quanto costa il passaggio di proprietà auto?

Info e costi sul passaggio di proprietà auto

Chiunque voglia vendere o acquistare un’auto è tenuto a effettuare il passaggio di proprietà, cioè registrare l’atto di vendita presso il PRA, il Pubblico Registro Automobilistico. Per svolgere questa operazione, è necessario che, sia acquirente che venditore, rilascino dei documenti specifici.

In caso contrario, è bene sapere che si incorrerà in salate sanzioni, che possono comportare sia il ritiro del Libretto di Circolazione, e una multa che può variare dai 705 ai 3.526 euro. Invece, se non siete riusciti a chiedere in tempo l’aggiornamento del Libretto, il costo della multa oscillerà tra i 353 ai 1.762 euro.

Ecco tutto quello che occorre avere per il passaggio di proprietà:

Libretto di Circolazione (dal 2020 per le nuove macchine acquistate sarà messo a disposizione un Documento Unico di Circolazione che andrà a sostituire il Libretto e il CPPD)

Certificato di proprietà digitale (CPPD)

Codice fiscale dell’acquirente

Documento di identità del venditore auto

Modello di Autocertificazione TT2119 compilato e firmato

Per quanto riguarda il costo del passaggio di proprietà, solitamente le persone evitano di rivolgersi ad agenzie specializzate, in quanto più costose. Solitamente, la procedura viene fatta in maniera autonoma. La cifra cambia a seconda del tipo di macchina, ad esempio da quanti cavalli di potenza possiede il motore, dai kW eccetera. Anche la residenza dell’acquirente può influire.

In generale, comunque, questi sono i costi complessivi previsti per il passaggio di proprietà di una singola automobile:

IPT fino a un massimo di 53 kW, più 3,51 € per ogni kW aggiuntivo : 1.5081€

E molumenti ACI : 27,00€

I mposta di bollo per per la trascrizione dell’atto di compravendita al PRA : 32,00€

I mposta di bollo con Nota Libera : 48,00€

D iritti per la Motorizzazione Civile : 10,20€

Aggiornamento del Libretto di Circolazione : 27,06€

Infine, ricordiamo che questa procedura può essere effettuata presso la Motorizzazione Civile. In alternativa, è possibile farla anche presso le sedi ACI.