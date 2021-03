Quanto costa il tagliando?

Tutto quello che c’è da sapere sul tagliando auto

Il tagliando auto è un controllo periodico che il proprietario del mezzo effettua su di esso dopo un lungo periodo. Serve soprattutto per verificare che non ci siano componenti in usura o prossimi alla rottura. Per farlo, è bene rivolgersi sempre a un’officina, dove il meccanico farà un’analisi approfondita del vostro veicolo.

Evitate di fare da soli se non siete esperti, potreste danneggiare la vostra macchina o rischiare di farvi male nella sostituzione di alcuni pezzi, se non sapete in che modo vanno collocati.

Ecco cosa prevede il tagliando:

Controllo e rabbocco fluidi (radiatore, cambio, olio motore, refrigerante, lavavetri e liquido freni)

Controllo e sostituzione filtri (filtro dell’aria, filtro dell’olio, filtro dell’abitacolo, filtro del carburatore)

Verifica condizione delle candele d’accensione

Controllo, pulizia e sostituzione valvola EGR

Controllo, pulizia e sostituzione del filtro antiparticolato per freni

Controllo e sostituzione cinghia di distribuzione

Controllo pressione delle gomme

Verifica efficienza dello sterzo

Controllo e sostituzione pastiglie e dischi dei freni

Verifica sospensioni e ammortizzatori

Controllo e sostituzione luci

Ricordiamo che, a differenza della revisione che deve essere svolta necessariamente ogni 5 anni, il tagliando non è obbligatorio e – anche senza averlo effettuato è possibile circolare per strada liberamente. Senza il rischio di incorrere in sanzioni o la possibilità di violare il Codice della Strada.

Certo è che, se doveste riscontrare dei segnali che la vostra auto ha qualcosa che non va, è consigliato fare una verifica per stare sicuri. Di solito, il tagliando viene eseguito ogni due anni (dopo aver percorso dai 15mila ai 30mila Km) e ha un costo che va dai 100 ai 300 euro.

Il prezzo varia a seconda di quante cose chiedete al vostro meccanico di controllare. Alcune sono più onerose di altre, motivo per cui potreste arrivare a spendere una cifra sostanziosa.