Quanto costa il tartufo bianco? Al grammo, al chilo, di Alba

Il tartufo è un ingrediente molto apprezzato in cucina per il suo profumo intenso, il sapore prelibato e la sua rarità. In grado di esaltare il gusto di qualsiasi piatto, dal semplice piatto di pasta alle preparazioni più elaborate a base di carne, pesce, verdure e ingredienti autunnali, il tartufo bianco è considerato un ingrediente principe della cucina.

Cos’è il tartufo bianco?

Il tartufo bianco, conosciuto anche come tartufo bianco italiano o tartufo bianco d’Alba, appartiene alla famiglia delle Tuberaceae. Si tratta di un fungo commestibile che cresce sottoterra, pertanto è chiamato “ipogeo“. Inoltre, il tartufo bianco è un fungo “micorrizico“, il che significa che vive in simbiosi con un albero ospite, spesso una farnia o una roverella.

Il tuber magnatum, come viene anche chiamato il tartufo bianco, presenta un peridio bianco e liscio, mentre la sua carne interna è bianca e screziata. È famoso per il suo intenso e inconfondibile profumo, nonché per la sua delicatezza. Il tartufo bianco viene preferibilmente consumato crudo, poiché il suo aroma sottile si perde con la cottura. È ideale grattugiato o tagliato a strisce sottili. Questa varietà di tartufo raggiunge la maturità tra ottobre e gennaio. La città piemontese di Alba è particolarmente famosa per la produzione di questo prezioso fungo.

Costo tartufo bianco

Il prezzo del tartufo dipende da diversi fattori, tra cui la sua rarità, la stagionalità, la qualità e la provenienza. I tartufi più pregiati e rari, come il tartufo bianco o nero pregiato, possono raggiungere cifre molto elevate, anche superiori a 3.000 euro al kg.

Tuttavia, il prezzo tartufo può variare anche in base alla quantità richiesta e alla domanda del mercato. In genere, il prezzo del tartufo fresco si aggira intorno ai 500-1000 euro al kg, ma può anche superare i 2.000 euro al kg durante la stagione di raccolta, che va da settembre a dicembre.

Inoltre, esistono diverse varietà di tartufo, ognuna con caratteristiche e prezzi differenti. Ad esempio, il tartufo estivo, meno pregiato del tartufo invernale, può essere acquistato a un prezzo più accessibile, intorno ai 100-200 euro al kg.

Tartufo bianco prezzo al kg

In generale, il prezzo del tartufo dipende quindi da molti fattori e può variare notevolmente in base alle diverse varietà e alle condizioni del mercato. Tuttavia, nonostante il suo costo elevato, il tartufo rimane uno degli ingredienti più apprezzati e ambiti in cucina, capace di conferire un tocco di lusso e raffinatezza a qualsiasi piatto.

Il tartufo è uno dei tartufi di Alba più ambiti, ma la sua reperibilità è sempre più difficile. Questo ha fatto schizzare il suo prezzo alle stelle. L’emergenza climatica globale sta infatti incidendo sulla crescita del tartufo, rendendolo sempre più introvabile. La siccità, combinata alla mancanza di pioggia, rende estremamente difficile la ricerca di tartufi, che necessitano di un ambiente umido per proliferare sotto terra.

La regione del Piemonte, dove si trovano i tartufi bianchi di Alba, è stata particolarmente colpita dalla siccità quest’anno. Qui cresce la varietà di tartufoconsiderata la più pregiata, nelle zone delle Langhe, Roero e Monferrato. Ma quanto costa il tartufo? In questa stagione, il costo del tartufo bianco di Alba è di circa 5000 euro al chilo. Ciò significa che una grattata di tartufo al ristorante costa circa 50 euro. Fino a pochi anni fa, il prezzo era la metà, ma a causa della difficoltà di reperire il prodotto, il costo è aumentato notevolmente.