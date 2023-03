Quanto costa il Telepass? Al mese, all’anno, europeo, ricaricabile

Se tutti avessimo il Telepass, potremmo non riuscire a risolvere completamente il problema delle autostrade trafficate durante i giorni caldi, ma sicuramente ridurremmo significativamente il traffico ai caselli, che spesso causano ingorghi fastidiosi.

Telepass costi 2023

Il Telepass è diventato un servizio indispensabile per molti automobilisti che amano attraversare le porte senza fermarsi e sentire il suono rassicurante del segnale acustico. Tuttavia, ci sono anche persone che possono essere scoraggiate dal sottoscrivere il contratto, perché pensano che il processo sia complicato e laborioso, con tutte le burocrazie, la raccolta di documenti e le lunghe file per ottenere l’apparecchio.

È facile ottenere il Telepass e ci sono diverse opzioni a disposizione a seconda della vicinanza dei punti di distribuzione dell’apparecchio o della scelta di richiederne la spedizione a casa attraverso internet. Nel primo caso, è possibile recarsi presso un Punto Blu, compilare la documentazione richiesta e uscire dall’ufficio con il dispositivo funzionante.

Questa è l’unica opzione che garantisce il ritiro immediato del Telepass. In alternativa, è possibile verificare online sul sito ufficiale Telepass.com se la propria banca o ufficio postale è abilitato alla vendita del dispositivo e, in tal caso, recarsi lì per richiederlo. Anche in questo caso, il tempo di attesa per la consegna del Telepass può variare, ma in genere si tratta di circa 3 giorni lavorativi. Oltretutto, è possibile richiedere il Telepass online tramite il sito ufficiale Telepass.it, fornendo i dati personali e bancari per l’addebito delle spese.

Costo Telepass

I costi Telepass dipendono dal tipo di contratto scelto. Ecco una breve descrizione delle opzioni disponibili:

Telepass base : costa 1,26 euro mensili più una fattura ogni tre e include i servizi aggiuntivi come il Memo per le scadenze del veicolo, il pagamento dell’Area C di Milano, dei parcheggi convenzionati, e del traghetto per lo Stretto di Messina.

: costa 1,26 euro mensili più una fattura ogni tre e include i servizi aggiuntivi come il Memo per le scadenze del veicolo, il pagamento dell’Area C di Milano, dei parcheggi convenzionati, e del traghetto per lo Stretto di Messina. Telepass Easy : costa 1,26 euro al mese +0,74 euro per i servizi Telepass Pay, per un totale di 2 euro. Questa opzione permette di utilizzare l’app per pagare la sosta nelle strisce blu, il lavaggio auto, il rifornimento di carburante, la ricarica per auto elettrica, il pagamento del bollo auto e la prenotazione della revisione.

: costa 1,26 euro al mese +0,74 euro per i servizi Telepass Pay, per un totale di 2 euro. Questa opzione permette di utilizzare l’app per pagare la sosta nelle strisce blu, il lavaggio auto, il rifornimento di carburante, la ricarica per auto elettrica, il pagamento del bollo auto e la prenotazione della revisione. Telepass Plus : costa 2,50 euro al mese, di cui 1,26 euro per Telepass Family e 1,24 euro per i servizi Telepass Pay. Questa opzione offre una vasta gamma di servizi aggiuntivi rispetto al pacchetto intero, come il bike e lo scooter sharing, il pagamento del bollo auto, i viaggi in treno, in pullman, l’acquisto di biglietti per i mezzi pubblici di Milano e Roma, l’acquisto dello skipass, il pagamento di pagoPA e molto altro.

: costa 2,50 euro al mese, di cui 1,26 euro per Telepass Family e 1,24 euro per i servizi Telepass Pay. Questa opzione offre una vasta gamma di servizi aggiuntivi rispetto al pacchetto intero, come il bike e lo scooter sharing, il pagamento del bollo auto, i viaggi in treno, in pullman, l’acquisto di biglietti per i mezzi pubblici di Milano e Roma, l’acquisto dello skipass, il pagamento di pagoPA e molto altro. Telepass Pay Per Use: non ha canone mensile, ma richiede un pagamento di 10 euro per l’attivazione e 2,5 euro al mese. In questa opzione sono inclusi i servizi Telepass Pay.

Quanto costa

La scelta del tipo di contratto influisce sui costi fissi che si dovranno sostenere. Telepass Base prevede un canone mensile di 1,26 euro con fatturazione trimestrale, a cui si aggiungono i costi dei servizi e dei pedaggi. Telepass Easy costa invece 2 euro al mese, comprensivi dei servizi Telepass Pay, che permettono di effettuare diverse operazioni tramite l’app, come il pagamento della sosta, il lavaggio dell’auto, il rifornimento di carburante, la ricarica dell’auto elettrica, il pagamento del bollo e la prenotazione della revisione.

Telepass Plus, invece, prevede un canone mensile di 2,50 euro, che comprende Telepass Family e i servizi Telepass Pay, ma anche altri servizi come il bike e lo scooter sharing, il pagamento del bollo, l’acquisto di biglietti per i mezzi pubblici e molto altro. Telepass Pay Per Use non prevede un canone mensile ma solo una tassa di attivazione e un costo di 2,5 euro al mese solo se il dispositivo viene utilizzato.