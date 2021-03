Quanto costa il vaccino AstraZeneca?

Tutto quello che c’è da sapere sul vaccino AstraZeneca

Il vaccino AstraZeneca anti COVID-19 è un vaccino a vettore basato sull’adenovirus ChAdOx1 sviluppato presso il Jenner Institute dell’Università di Oxford in collaborazione con la società AstraZeneca e l’italiana Irbm Science Park.

Nel dicembre 2020 il vaccino entra nella Fase III di sperimentazione. Invece, dal 30 dicembre il Regno Unito ne approva l’uso nel programma di vaccinazione. La prima viene somministrata il 4 gennaio del 2021.

L’efficacia del vaccino AstraZeneca anti COVID-19 nello sviluppo di anticorpi neutralizzanti contro il virus negli individui vaccinati è risultata del 62,6% nei trial clinici preliminari. La protezione contro lo sviluppo di forme gravi della malattia è risultata tuttavia maggiore. L’efficacia non ottimale del vaccino, se confrontata con i dati relativi ad altri vaccini anti COVID-19 distribuiti in Europa, nel proteggere del tutto dalla possibilità di contrarre l’infezione da SARS-CoV-2 ha indotto particolarmente in Francia allo sviluppo di un movimento di protesta da parte degli operatori sanitari, ai quali era stato offerto di vaccinarsi con tale farmaco.

Vaccino AstraZeneca: effetti collaterali

A partire dal 15 marzo 2021 l’Agenzia italiana del farmaco (AIFA) ha sospeso le somministrazioni del vaccino su tutto il territorio italiano. Questo, per far luce sui potenziali e gravi effetti collaterali sulla coagulazione del sangue segnalati nei giorni precedenti in Italia. Oltre che in molteplici Stati del continente europeo a breve distanza di tempo dalle somministrazioni.

La campagna di vaccinazioni con il vaccino AstraZeneca è, tuttavia, ripresa in Italia dal 19 marzo 2021 a seguito dei chiarimenti forniti dall’Agenzia europea per i medicinali che ha riscontrato 25 casi sospetti di Dic (coagulazione intravascolare disseminata) e Cvst (trombosi cerebrale dei seni venosi) su 20 milioni di vaccinazioni eseguite, non ritenendo questo numero sufficiente per dichiarare il farmaco non sicuro per i cittadini europei.

Vaccino AstraZeneca: costo

Il vaccino AstraZeneca, come tutti gli altri, si somministrano in maniera gratuita, come stabilito dal Ministero della Sanità italiano.