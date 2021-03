Quanto costa la Fiat 500 (2007)?

Prezzi e caratteristiche della Fiat 500

La Fiat 500 è una super utilitaria prodotta dalla casa automobilistica italiana FIAT. Presentata il 4 luglio 2007, ripropone molte soluzioni stilistiche dell’omonima antenata che esordì cinquant’anni prima. Dal 2020 viene affiancata da una nuova generazione, disponibile solo con motorizzazione elettrica e posizionata in una fascia di mercato più elevata rispetto al modello del 2007.

Il progetto della nascita del veicolo ha avuto una lunga e complessa gestazione. Il primo passo venne compiuto nel febbraio 2004 quando, in occasione del salone dell’automobile di Ginevra, FIAT propose la concept car Trepiùno. Questa, nelle intenzioni iniziali della casa, non era destinata a un futuro produttivo. Il suo compito era solo quello di presentare le scelte stilistiche del marchio torinese per il decennio a seguire.

Fiat 500 – Caratteristiche

La Trepiùno era lunga 3,30 metri e realizzata su un pianale di base specifico che adottava numerose soluzioni al tempo all’avanguardia, e per questo fin troppo costose per un’eventuale produzione in serie, come l’ampio utilizzo di acciai ad alta resistenza con alluminio. Lo schema di sospensioni adottava delle ruote indipendenti all’avantreno con montante MacPherson e un ponte interconnesso al retrotreno.

Soluzioni semplici e poco ingombranti onde garantire un abitacolo molto spazioso, soprattutto per i tre passeggeri più un quarto di fortuna, per un’insolita disposizione 3+1 che fu all’origine del particolare nome del concept. I sedili anteriori erano stati progettati per occupare il minimo spazio, grazie a un’imbottitura sottile ma al tempo stesso confortevole. La plancia di colore bianco era ridotta a pochi comandi, riprendendo quella della Nuova 500, mentre il bagagliaio possedeva una capacità molto ridotta.

La carrozzeria, nonostante fosse anch’essa fortemente ispirata alla storica utilitaria del 1957, seguiva la cosiddetta filosofia Ecobasic intrapresa dall’eponimo concept presentata da FIAT nel 2000, ovvero un’auto tutta sostanza con una linea moderna e originale, senza inutili rifiniture sfarzose. Caratteristico era il tetto in cristallo.

Nuova, la Fiat 500 (2007) si aggira sui 14.500 euro.