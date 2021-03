Quanto costa la Nintendo Switch?

Tutto quello che c’è da sapere sulla console Nintendo Switch

Nintendo Switch è una console sviluppata da Nintendo e distribuita in tutto il mondo a partire dal 3 marzo 2017.

Si tratta una console “ibrida” tra un sistema di gioco portatile e uno casalingo. Come console fissa Nintendo Switch si collega alla televisione tramite una docking station, chiamata Nintendo Switch Dock; due joypad rimovibili, chiamati Joy-Con, vengono tenuti insieme da un’impugnatura alla quale si agganciano creando un gamepad dalla forma squadrata. Estraendo l’unità centrale di Nintendo Switch dalla base e applicando a essa i due Joy-Con, la console entra immediatamente nella modalità portatile e, grazie al suo luminoso schermo ad alta definizione, consente di portare con sé la stessa esperienza di gioco.

In modalità giocatore singolo è anche possibile impugnare un joystick per mano mentre giocando in due, ogni utente può usare un Joy-Con ciascuno. In caso di gruppi più grandi vi è la possibilità di usare più Joy-Con contemporaneamente ed è anche possibile giocare con il Nintendo Switch Pro Controller, un vero e proprio gamepad addizionale.

Hardware

Architettura SoC: Nvidia Maxwell seconda generazione

CPU: Quattro core ARM Cortex A57, frequenza massima 2 GHz + quattro core Cortex A53 a risparmio energetico

GPU: 256 CUDA core, frequenza massima 1 GHz

Texture: 16 pixels/cycle

Fill: 14,4 pixels/cycle

RAM: 4 GB

Banda di memoria: 25,6GB/s

VRAM: condivisa

Memoria di sistema: 32GB, velocità di trasferimento massima: 400MB/s

USB: USB 2.0/3.0

Video output: 1080p60

Display (prima generazione): LCD IPS da 6,2 pollici, 1280×720 pixel

Il 10 luglio 2019 Nintendo ha annunciato ufficialmente il primo restyling della console: Nintendo Switch Lite. A differenza della console originale, a cui si affianca sul mercato a un prezzo inferiore senza sostituirla, Nintendo Switch Lite è utilizzabile esclusivamente in modalità portatile, perciò priva dei due Joy-Con removibili e del classico stand per giocare in modalità da tavolo. La console è compatibile con tutti i software per Nintendo Switch che possono essere giocati in modalità portatile.

Nintendo Switch: costo

Attualmente, la nuova console Nintendo Switch è disponibile al prezzo di 305,00 euro.