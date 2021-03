Pillola del giorno dopo, info e costi

La pillola del giorno dopo è un contraccettivo d’emergenza che deve essere assunto soltanto dopo un rapporto non protetto, oppure dopo alcuni inconvenienti verificatisi durante l’atto sessuale, come la rottura del preservativo. Si può prendere anche se si è avuto una prestazione e, all’improvviso, ci torna in mente che ci siamo scordate la normale pillola contraccettiva.

Se fino a qualche anno fa la pillola poteva essere prescritta soltanto dal medico curante, oggi, invece, può essere acquistata in farmacia direttamente dalla persona interessata, basta avere con sé un documento d’identità valido che attesti la maggiore età.

Come funziona la pillola del giorno dopo?

Il metodo contraccettivo consiste nell’impedire che l’ovulo venga fecondato nell’utero dagli spermatozoi, entrati durante l’atto non protetto. Solitamente, minore è il tempo che intercorre tra il rapporto e l’assunzione della pillola, e più possibilità ci sono, per la donna, di evitare la gravidanza. Il farmaco è efficacie per 72 ore, ma solitamente è entro le prime 24 che il farmaco funziona al 95%.

Se, tuttavia, si assume la pillola del giorno dopo in ritardo e la donna rimanesse incinta, decidendo, poi, di portare avanti la gravidanza, questa non avrà alcuna ripercussione sul feto e successivamente sulla salute del bambino.

Effetti collaterali

Fortunatamente, la pillola del giorno non dà effetti collaterali troppo gravi. Solitamente possono presentarsi nausea, mal di testa e vomito, ma sempre in forma lieve. In ogni caso, tutti questi sintomi spariranno nel giro di qualche ora.

Ciò non toglie, comunque, che possa essere un mezzo a cui ricorrere di frequente, anzi, è sempre meglio non eccedere nell’assunzione.

Quanto costa la pillola del giorno dopo?

Facendo riferimento ai dati relativi dal 2018 in poi, la pillola del giorno dopo è stata ridimensionata di molto i costi. Infatti, costa circa 15 euro in farmacia, quanto un normale test di gravidanza. Ogni confezione contiene una sola dose.