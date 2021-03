Quanto costa la PlayStation 4?

Tutto quello che c’è da sapere sulla PS4

PlayStation 4 è la quarta console da tavolo per videogiochi prodotta da Sony Interactive Entertainment, dotata di varie funzioni multimediali oltre a quelle di intrattenimento videoludico. Annunciata il 20 febbraio 2013 in Europa durante il PlayStation Meeting, fa parte dell’ottava generazione di console, e compete commercialmente con Wii U e Nintendo Switch di Nintendo e Xbox One di Microsoft.

La console è interattiva con molti servizi e può collegarsi con tutti i dispositivi attraverso la PlayStation App, progettata per migliorare il gameplay usando iOS e Android. PlayStation Now, permette di giocare ai titoli PlayStation sui vari apparecchi marchiati PlayStation e su altre piattaforme non necessariamente dedicate al gaming. Tra queste: TV Bravia di Sony, tablet e smartphone e, Remote Play, che permette di usare PlayStation Vita come schermo secondario.

Sony ha voluto fortemente collegare la console con i social, introducendo un nuovo tasto SHARE sul controller che consente di catturare immagini e video e successivamente si possono anche pubblicare su Facebook, su YouTube e su Twitch e i giocatori potranno essere trasmessi in streaming dal vivo. Una funzionalità che è chiamata Share Play consente agli utenti di invitare un amico alla sessione di gioco anche se quest’ultimo non possiede una copia del gioco che invece possiede l’altro giocatore.

PlayStation 4: caratteristiche

L’architettura di PlayStation 4 è simile a quella di un PC. Questa familiarità rende più facile e meno costoso per gli studi di gioco sviluppare giochi per la PS4.

Utilizza un processore sviluppato da AMD in collaborazione con Sony. La CPU è costituita da:

Processore personalizzato single-chip a basso consumo x86-64 AMD “Jaguar” da 8 core con frequenza massima di clock di 1,6 GHz.

La GPU è targata AMD Radeon da 1.84 TFLOPS.

Contiene 8 GB di memoria RAM di tipo GDDR5, un hard disk interno da 500 GB, 1 o 2 TB, lettore Blu-ray 6x, DVD 8x, due porte USB 3.0 e una porta AUX.

Presente la connettività Ethernet, Wi-Fi e Bluetooth 2.1 (EDR).

Presente un’uscita HDMI e un’uscita digitale (ottica) ma non ha uscite per il video composito o il component.

Il DualShock 4 è dotato di diverse nuove funzionalità, tra cui un touchpad a due punti di tipologia capacitiva, con meccanismo clic, che può interagire con i giochi in molti modi. Integra un sensore di movimento a elevata sensibilità a sei assi, dispone di una vibrazione migliorata e analogici ottimizzati per migliorare la presa. Comprende una batteria agli ioni di litio non rimovibile da 1000 mAh.

Attualmente, il costo della PlayStation 4 ammonta a 289,00 euro.