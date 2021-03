Quanto costa la PlayStation 5?

Prezzo e caratteristiche della Play Station 5

La PlayStation 5 (abbreviata con la sigla PS5) è la quinta console da tavolo per videogiochi prodotta da Sony Interactive Entertainment. Annunciata come successore di PlayStation 4 il 7 gennaio 2020 al CES di Las Vegas, fa parte della nona generazione di console. Al momento, compete commercialmente con Xbox Series X e Series S di Microsoft e Nintendo Switch di Nintendo. Il design è stato reso noto l’11 giugno 2020, e la console è in vendita negli Stati Uniti, in Giappone e nel resto del mondo dal 12 novembre dello stesso anno, mentre in Europa dal successivo 19 novembre.

Le prime notizie sulla PlayStation 5 arrivarono dall’architetto capo, Mark Cerny, in un’intervista a Wired nell’aprile 2019. Sony prevedeva che la PlayStation 5 sarebbe stata la sua console di next generation e che sarebbe stata spedita in tutto il mondo entro la fine del 2020. All’inizio del 2019, Sony affermava che la nuova console era in fase di sviluppo, ma che le vendite non sarebbero iniziate prima dell’aprile 2020.

PlayStation 5 – Caratteristiche

La PlayStation 5 utilizza un processore Zen 2 di AMD con 8 core a una frequenza variabile limitata a 3,5 GHz. La GPU è un sistema su chip (SoC) personalizzato, basato su RDNA 2 di AMD, con 36 unità di calcolo funzionanti a frequenza variabile, limitato a 2,23 GHz e capace di 10,28 TFLOPS. Sia la CPU che la GPU sono monitorate da uno speciale sistema di boost con tecnologia AMD SmartShift in grado di regolare la frequenza di questi sistemi in base alle attività correnti di entrambi i chip, per indirizzare la potenza assorbita costante ideale e un modello di prestazioni SoC.

Il nuovo controller DualSense avrà grilletti adattivi nei tasti L2 e R2 che possono modificare la resistenza secondo necessità, come quando si tende la corda di un arco durante il gioco. Il controller offrirà anche un forte feedback tattile attraverso gli attuatori della bobina vocale. Questi, insieme a un altoparlante del controller, hanno migliorato l’esperienza di gioco. La connettività USB-C, insieme ad una batteria dalla durata più elevata, sono altri miglioramenti previsti del nuovo controller.

Tranne 10 titoli, PlayStation 5 è ufficialmente retrocompatibile con i titoli della PS4. Alcuni giochi saranno ottimizzati per la nuova console e tutti gli altri, invece, sfrutteranno il Game Boost, tecnologia usata per aumentare risoluzione e bit-rate.

Infine, per quanto riguarda il prezzo, la nuova PlayStation 5, sappiate che viene venduta (al momento) a 499 euro.