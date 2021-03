Info e costi della revisione auto

La revisione è una procedura di controllo dei veicoli, finalizzata a verificarne le condizioni di sicurezza, il livello di emissioni inquinanti e la rumorosità, che devono risultare conformi agli standard prescritti da normative internazionali e nazionali.

Da non confondere con il tagliando, la revisione è un requisito obbligatorio che la macchina deve avere per poter circolare liberamente su strada. Pena, sanzione prevista dal Codice della Strada. Il costo della multa per le auto senza revisione o con revisione mancata varia dai 155 ai 625 euro.

La revisione va effettuata dopo 4 anni dall’immatricolazione del veicolo, mentre la seconda revisione e successive ogni 2 anni.

Ecco i controlli previsti:

Impianto frenante: freno a mano, di servizio, freni, pasticche e dischi

Sterzo: cuscinetti, fissaggio e stato meccanico

Vetri: vetri, specchietti e lavavetri

Impianto elettrico: proiettori, luci e indicatori

Telaio: carrozzeria, porte, serrature e serbatoio

Rumori: gas di scarico inquinanti bollino blu

Identificazione del veicolo tramite targa e telaio

Sicurezza dispositivi: Clacson e cinture di sicurezza anteriori e posteriori.

Per le auto a GPL si aggiungono:

Il funzionamento delle tubazioni e raccordi

La sostituzione dei filtri GPL qualora vene fosse la necessità

Il funzionamento degli iniettori

Il funzionamento del sistema elettrico

La sostituzione del riduttore verso i 100.000 Km

Se l’auto non passa la revisione – cioè non passa una o più prove tecniche – questa dovrà essere ripetuta una seconda volta. Nel frattempo, è necessario che le riparazioni di ciò che non funziona vengano effettuate nell’arco di un mese; non solo, ma la seconda revisione dovrà essere eseguita nello stesso centro della prima. La seconda revisione va nuovamente pagata.

Revisione – Costo

Ma quanto costa la revisione auto? Qualora vi stiate per apprestare alla revisione, è bene sapere che potrete rivolgervi o presso le officine della Motorizzazione civile o presso un centro privato autorizzato. Naturalmente, i prezzi variano a seconda del posto in cui volete farla. In Motorizzazione il costo è di circa 54,95 euro, mentre nei centri privati è di 66,8 euro.