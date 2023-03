Quanto costa la SIAE? Festa privata, concerto, evento, attività commerciale

In qualsiasi festa privata in cui si prevede di ascoltare musica, anche solo per ascolto, è obbligatorio pagare il compenso SIAE. Si definisce festa privata qualsiasi tipo di festeggiamento organizzato da un privato in un luogo diverso dalla propria abitazione. È necessario richiedere un permesso alla sede competente e pagare anticipatamente i diritti relativi ai brani musicali del repertorio SIAE eseguiti durante l’evento.

Le tariffe per il pagamento del compenso variano in base all’evento (ad esempio, festa di compleanno, festa di laurea, serata danzante o matrimonio), al numero di invitati e all’utilizzo di piattaforme streaming, cd o vinili. Le tariffe ufficiali indicate sul sito SIAE sono di €79,00 per i compleanni e €99,00 per altri festeggiamenti con meno di 200 invitati, €199,00 per i matrimoni con meno di 200 invitati, mentre per più di 200 invitati le tariffe sono di €79,00 per i compleanni, €149,00 per altri festeggiamenti e €299,00 per i matrimoni.

Come pagare la SIAE online