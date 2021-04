Quanto costa l’uovo di Chiara Ferragni?

Chiara Ferragni, ecco quanto costano le sue uova di Pasqua

La nota influencer Chiara Ferragni, in collaborazione con la Casa dolciaria Dolci Preziosi, ha lanciato in edizione limitata il suo uovo di Pasqua. Il progetto fa parte di una campagna di beneficienza che vedrà tutti i profitti donati all’impresa sociale I bambini delle fate, che dal 2005 si occupa di sostenere le famiglie di bambini affetti di autismo e altre disabilità.

L’uovo presenta un incarto rosa, con al centro l’iconico occhio azzurro del brand Chiara Ferragni. Al momento, potete trovarlo nei supermercati selezionati, nei negozi online aderenti all’iniziativa, oppure su Amazon.

Uovo di Chiara Ferragni: costo

Il prezzo dell’uovo di Pasqua di Chiara Ferragni varia a seconda del peso. Quello da 280 gr costa dai 12 ai 20 euro (il prezzo cambia in base al supermercato/negozio), quello da 150 gr costa dai 4,99 ai 9,99 euro, infine, quello deluxe arriva a costare 24,90 euro.

Ogni uovo è al gusto di cioccolato al latte e all’interno contiene delle soprese.

I bambini delle fate

Come anticipato, l’impresa sociale de I bambini delle fate riceverà i proventi della vendita delle uova di Pasqua di Chiara Ferragni. Per chi non conoscesse di cosa si occupa nello specifico, ecco qualche informazione in più, direttamente dal loro sito web:

Siamo un’impresa sociale che dal 2005 si occupa di assicurare sostegno economico a progetti e percorsi di inclusione sociale gestiti da partner locali a beneficio di famiglie con autismo e altre disabilità. A tal fine siamo impegnati esclusivamente in attività di raccolta fondi regolare (completamente innovativa) tramite la formazione di gruppi di sostenitori in tutta Italia.

Senza negare o minimizzare il peso delle sfide e delle fatiche quotidiane, per noi è fondamentale raccontare “con viso sorridente” il potenziale di bambini e ragazzi e la grande forza delle loro famiglie.

Attraverso una capillare rete di collaboratori, coinvolgiamo attivamente imprenditori e cittadini affinché “adottino a vicinanza” e accompagnino nel tempo un progetto di inclusione. Lavoriamo per sostenere finanziariamente i progetti di: associazioni, fondazioni, cooperative e altre organizzazioni no profit.