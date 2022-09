Quanto costa Mini Countryman? Prezzo, caratteristiche, sconti

Qualcuno la considera un suv, per altri semplicemente è una Mini con le comodità di una vettura di segmento medio-alto. Dal momento del suo lancio la Mini Cooper Countryman non ha smesso di far discutere ed anche di entusiasmare gli appassionati del genere. Peraltro agli inizi del 2021 la casa produttrice ha lanciato sul mercato una nuova Mini Countryman: grazie al restyling il modello è ancora più spazioso con dimensioni da crossover sia per quanto concerne l’altezza da terra che la comodità dei passeggeri, oltre al bagagliaio.

Le versioni della nuova Countryman

Con le sue dimensioni Mini Countryman, soprattutto dopo le ultime modifiche, si candida ad essere una sempre più concreta alternativa ai suv più gettonati coi quali non teme confronti in termini di prestazioni anche in situazioni complicate: grazie alla carrozzeria rialzata è possibile affrontare sterrati e percorsi difficili senza problemi di guidabilità. La nuova Mini Countryman 2021 misura, infatti, 4,3 metri in lunghezza ed è larga 1,82 m. Il bagagliaio più capiente è quello della versione a benzina o diesel con 450 litri che si riducono a 405 nel modello ibrido. Comodo per il guidatore lo schermo multimediale da 8,8 pollici.

La nuova Countryman ha due versioni a benzina e due diesel, oltre a quella ibrida. Il modello con motore a benzina parte da 1.5 di cilindrata con 136 CV, c’è poi la versione Cooper S Contryman a 2.0 da 178 CV. A gasolio ci sono la Cooper One D 1.5 a 116 CV; la Cooper D 2.0 a 150 CV, mentre la S ne conta addirittura 190. Infine c’è la SD Countryman con cambio automatico di serie.

Per la prima volta Mini mette sul mercato anche una ibrida plug-in: la Countryman ibrida è una 1.5 da 136 CV ed in più dispone di un motore elettrico da 88 CV, la cui autonomia singola è di 40 km. In questa modalità però non si possono superare i 125 km all’ora.

Mini Countryman prezzo e modelli

Veniamo ora alla domanda chiave: col suo prezzo Mini Countryman può fare concorrenza ai suv? La risposta è sì alla luce dei dati di vendite di un prodotto che sembra non passare mai di moda. Al netto degli appassionati dell’estetica e dello stile di Mini ci sono molti disposti a spendere cifre importanti per portarsi a casa la versione spaziosa dell’iconica auto. A un anno dal lancio in tanti hanno usufruito peraltro di una normale flessione dei prezzi di listino.

Attualmente l’esborso minimo per portarsi a casa una Contryman è di 28450 euro. In quel caso si tratta della versione One Essential da 120 CV a benzina. Si sale a 34750 euro con la versione da 136 CV e col modello sportivo, la S da 192 CV si raggiungono i 37350 euro. Sempre in questo segmento troviamo la Countryman più costosa. Si tratta della John Cooper Works All4 Essential che supera i 48500 euro. Nella versione diesel non si va mai sotto quota 30mila: la One D da 116 CV Essential parte da 31100 euro, la D da 150 CV si attesta sui 33400. Se volete la SD con cambio automatico dovete, invece, sborsare 40mila euro. Per la versione ibrida plugin si toccano i 44mila euro col modello Cooper SE All4 Essential 4.