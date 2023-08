Quanto costa Netflix annuale: costo, abbonamento, pacchetti

Sapete quanto costa Netflix annuale? Il piano è di 155.88 euro con uno sconto rispetto a quello che è il costo mensile. Si tratta di un’offerta vantaggiosa che riesce a regalare la possibilità di fruire di diversi servizi interessanti. Se volete Netflix con annunci basterà pagare 5.99 euro al mese, una cifra bassa che però vi porterà a guardarlo con un costo minimo ma con pubblicità prima e durante la riproduzione. Il piano si chiama Standard con annunci.

C’è poi Netflix Base che ha invece un costo da 7.99 euro e permette di guardare il tutto senza pubblicità. Poi troviamo la versione standard senza annunci che permette di guardare il servizio su due dispositivi differenti contemporaneamente con 12.99 euro. Netflix Premium infine è il più costoso ma porta alla visione su quattro dispositivi contemporaneamente e costa 17.99 euro permette anche di effettuare download e di guardare tutto in Ultra Hd senza interruzioni pubblicitarie. Molti di questi abbonamenti permettono di aggiungere più utenti a 4.99 l’uno.

Netflix, quali sono i contenuti

Settembre 2023 sarà un mese molto interessante per Netflix con la possibilità di vedere diversi programmi interessanti tra serie tv e i film. Dal primo settembre sarà il momento della quinta parte di Disincanto partendo dalle serie. Poi al 6 settembre sarà il momento di Infamia con Policia Carioca e Tahir’s House sempre per la prima stagione. Passiamo poi alla terza stagione di Top Boy alla terza stagione il 7 settembre come Virgin River con la quint. Attenzone a Sex Education con la quarta il 21 settembre.

Passiamo ai film. Il 6 uscirà il documentario Boy Scouts of America: Le verità nascoste. Il 15 settembre sarà il tempo della commedia romantica La probabilità statistica dell’amore a prima vista e l’horror Il Conte. Il 19 invece uscirà La dinastia del baseball e poi il 27 Vita nella banlieue 2 che è invece un dramma.