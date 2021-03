Cos’è Netflix e quanto costa?

Netflix è una società statunitense operante nella distribuzione via internet di film, serie televisive e altri contenuti d’intrattenimento a pagamento. Fu fondata da Reed Hastings e Marc Randolph il 29 agosto 1997 a Scotts Valley, in California. Nel 2013, Netflix ha ampliato la produzione cinematografica e televisiva e la distribuzione online. Ha la sede centrale a Los Gatos, in California. Altre sedi sono state in seguito create nei Paesi Bassi, Brasile, India, Giappone, Corea del Sud, Spagna, Francia, Regno Unito, Germania e in Italia. È tra le maggiori aziende operanti lo streaming di film e serie tv, sfidante di Apple TV+, Prime Video, HBO Max, Hulu, Peacock, Disney+ e Starz Play.

La società era nata inizialmente come attività di noleggio di DVD, sebbene Hastings abbia messo da parte le vendite circa un anno dopo, e videogiochi. Gli utenti potevano prenotare i dischi via internet, ricevendoli direttamente a casa tramite il servizio postale. Dal 2008 l’azienda ha attivato un servizio di streaming online on demand, accessibile tramite un apposito abbonamento, che è divenuto presto il suo campo d’attività principale, mentre dal 2011 il servizio di noleggio di dischi è stato scorporato, venendo offerto dalla sussidiaria Qwikster.

Netflix è entrato nel settore della produzione nel 2013, presentando la sua prima serie, House of Cards – Gli intrighi del potere. Da allora ha notevolmente ampliato la produzione di film e telefilm, offrendo contenuti “originali Netflix“. Ha pubblicato circa 126 serie o film originali nel 2016, più di qualsiasi altro network o canale via cavo. Ad aprile 2020 Netflix è arrivata a circa 180 milioni di abbonati nel mondo. La capitalizzazione di borsa supera i 150 miliardi di dollari.

Tra i titoli di punta di Netflix ci sono: Stranger Things, Bridgerton, Lupin, La casa di carta, Cobra Kai, La regina degli scacchi e molti altri.

Netflix – Costo abbonamento

Chiunque voglia sottoscrivere un abbonamento a Netflix, deve sapere che esistono due modalità. Un primo abbonamento – che vede la condivisione fino a due schermi televisivi – ha un costo di 11,99 euro al mese; mentre il secondo – che vede la condivisione fino a quattro schermi – ha un prezzo di 15,99 euro al mese.