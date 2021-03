Quanto costa noleggiare un’auto?

Noleggio auto, costo e tutto quello che c’è da sapere

L’autonoleggio è una società che affitta automobili (o altri veicoli a motore) per periodi di tempo più o meno lunghi (da poche ore ad alcuni anni). Spesso, queste società hanno diverse sedi sparse in giro per i Paesi, posizionate soprattutto nei pressi dei nodi principali, come aeroporti, porti, stazioni ferroviarie. La maggior parte offre dei servizi di prenotazione e gestione online.

Queste strutture garantiscono, come anticipato, di fornire temporaneamente di un veicolo a turisti, viaggiatori oppure a persone che non dispongono della propria automobile. Oltre alle auto, possono essere affittai anche: furgoni, moto, scooter, e altri mezzi. Le agenzie offrono anche servizi extra, quali il GPS, telepass, seggiolini per bambini, carrelli, ecc…

Esistono tre principali formule per poter noleggiare un’auto senza conducente: il noleggio a breve termine, il noleggio a lungo termine e il leasing.

Il noleggio a breve termine dura da poche ore fino a 6 mesi e il prezzo varia a seconda della durata, del modello di auto, degli optional richiesti, dei chilometri percorsi

Il noleggio a lungo termine dura dai 6 mesi ai 5 anni

Il leasing è una formula che tramite un pagamento rateizzato concede di poter riscattare il mezzo

Sono inoltre presenti modelli di prestigio oppure elettrici o ibridi. Altre società sono specializzate nell’affittare auto storiche, come Rent-a-Wreck, di solito utilizzate per occasioni speciali, come matrimoni, compleanni o cerimonie analoghe.

Noleggiare un’auto: costo

Appreso dove e come si noleggia un mezzo di trasporto motorizzato, veniamo ai costi del servizio. In primis, è bene sapere che il prezzo può variare da società a società, ma anche a seconda della tipologia di auto di cui si vuole usufruire. In media, una normale citycar ammonta a 250,00 euro; una berlina si aggira intorno ai 350,00 euro, mentre i SUV arrivano a costare fino a 500,00 euro.