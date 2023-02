Quanto costa Paramount Plus? Catalogo, Sky, Prime Video, prezzo

Paramount Plus è una piattaforma streaming degli Stati Uniti, gestita dalla compagnia Paramount Streaming, che negli ultimi tempi si sta espandendo sempre di più anche in Europa, soprattutto in Italia. Vi starete chiedendo quanto costa Paramount Plus, ma vi assicuriamo che il prezzo è accessibile a tutti e, inoltre, è possibile associarlo ad altre piattaforme, streaming e non, come Sky, Amazon Prime e tanti altri. Quanto costa Paramount Plus al mese? Per sottoscrivere questo abbonamento pagherete solo 7.99 euro al mese ed avrete la possibilità di scegliere tra una vasta gamma di serie Tv e film.

Quanto costa Paramount Plus con Sky e Prime Video?

Come abbiamo detto in precedenza, Paramount Plus è una piattaforma streaming che può essere inclusa anche in un abbonamento Sky e non avrà nessun costo aggiuntivo. In pratica, se vi stareste chiedendo quanto costa Paramount Plus con Sky Cinema, la risposta è sempre 7.99 euro al mese, con la possibiità di poter scegliere tra svariati contenuti che riguardano sia il mondo di questa piattaforma che quello di Sky. Dopo aver visto quanto costa Paramount Plus su Sky, andiamo a vedere quanto costa Paramount Plus su Amazon Prime. Per quest’ultimo, bisogna avere un abbonamento Amazon Prime mensile o annuale (dal prezzo di 4.99 euro al mese o 49.99 all’anno) e poi bisognerà attivare Paramount Plus, anche qui senza nessun costo aggiuntivo, ossia pagando 7.99 euro. Esiste, poi, anche la possibilità di pagare Paramount Plus per un anno intero, pagando la cifra di 79.90 annualmente. Dopo aver visto quanto costa Paramount Plus su Prime Video e aver chiarito quanto costa abbonamento Paramount Plus, possiamo concentrarci sul catalogo di questa piattaforma streaming, che è molto vario e comprende diverse tipologie di contenuti.

Il catalogo

Come detto precedentemente, Paramount Plus è una delle piattaforme streaming più importanti in questo momento e si gioca questo scettro con altri creatori di contenuti come Disney Plus, Amazon Prime Video, Apple Tv, Now Tv e Infinity Plus. Tutte queste piattaforme differiscono per interfaccia e menu, ma tutte forniscono lo stesso tipo di contenuti, ovvero film e serie tv. Se per le seconde spesso vige la regola dell’esclusiva, per quanto riguarda i film molti li vediamo contenuti in diverse piattaforme. Alcune di queste, inoltre, danno la possibilità anche di seguire canali o trasmissioni live, come ad esempio Now Tv. Dopo aver scoperto quanto costa Paramount Plus Sky e con Prime Video, andiamo a vedere cosa propone Paramount Plus.

Su Paramount Plus possiamo trovare svariate serie Tv, come Star Trek, CSI, Streghe e tante altre. Come possiamo vedere si tratta di serie Tv del passato che possiamo ritrovare qui se ci viene la loro nostalgia. Dei film, invece, possiamo citare grandi cult del cinema come Pulp Fiction, Top Gun:Maverick e tanti altri. E’ una piattaforma che si sta espandendo negli ultimi tempi e per questo è difficile trovare contenuti originali per quanto riguarda le serie e i film, ma il progetto di Paramount Plus è quello di portare oltre 150 contenuti originali internazionali entro il 2025, portando così, per un certo senso, Hollywood in Italia.

In conclusione, Paramount Plus è una piattaforma streaming in continua espansione, che, con molta probabilità, diventerà una delle più seguite in Italia e non solo.