Quanto costa partecipare alla Maratona di New York? Quanto dura ?

Stai pensando di correre la maratona di New York? Preparati ad aprire il libretto degli assegni!

Quanto costa partecipare alla Maratona di New York?

Costi di registrazione in dollari: $ 255 – $ 358

Il costo più ovvio per la Maratona di New York City è il costo dell’iscrizione alla gara. Ci sono tre diversi segmenti di piloti con un prezzo diverso per ogni segmento.

I tre segmenti sono cittadini statunitensi che sono membri NYRR, cittadini statunitensi che non sono membri NYRR e non statunitensi.

Residenti. Nel caso ve lo stiate chiedendo il NYRR è il New York Road Runners, un’organizzazione di corsa in città.

Ecco quanto costa la registrazione per ogni gruppo:

Membri NYRR: $255

Membri non NYRR: $295

Non- Cittadini statunitensi: $ 358

Se stai pensando che la maratona di New York City sia costosa, hai ragione: è davvero costosa rispetto alle altre principali maratone del paese e in Europa. Come al solito tutto a New York è costoso. Alcune cose importanti da notare sui costi di registrazione sono:

Le quote di iscrizione vengono addebitate al momento dell’accettazione (fornisci i dati della tua carta di credito prima che ti venga assegnato un posto in gara; se sei accettato la tua carta viene addebitata automaticamente)

Le quote di iscrizione non sono trasferibili; nessuna eccezione

Le quote di iscrizione non sono rimborsabili con l’unica eccezione se annullano del tutto la gara

Quanto dura una maratona e quanto tempo ci vuole per correrne una?

Se hai cercato su Google “quanto dura una maratona?”, è probabile che tu sia stato ispirato dalla stagione delle maratone dell’anno appena concluso e non saresti fuori tempo se vuoi cominciare ad allenarti per alcune delle principali maratone, che si terranno a novembre 2022: la Maratona di Londra, la Maratona di Chicago e la Maratona di New York City.

È una distanza terribilmente specifica per una ragione e non è stata impostata fino al 20 ° secolo. La maratona moderna è stata ispirata dalla leggenda di un antico messaggero greco nel 490 a.C., che corse da Maratona ad Atene (una distanza di quasi 25 miglia) con la notizia di una vittoria greca su un esercito di persiani. Dopo aver terminato la corsa, crollò e morì. Per commemorare il risultato la maratona olimpica del 1896 era di 40 chilometri.