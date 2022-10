Quanto costa rimuovere un tatuaggio? Piccolo, chirurgicamente, con il laser

Nella società di oggi , il tatuaggio è un gesto distintivo che ormai fa parte di una sorta di “trend” per molti utenti. Tante persone, infatti, si affidano a tatuatori bravi o rinomati per dipingere sul proprio corpo date, simboli, o addirittura delle vere e proprie opere d’ arte che coprono gran parte del corpo. Questa moda è andata consolidandosi con il tempo e diversi personaggi, di qualsiasi fascia di età, non esitano a ricorrere alle abili mani dei professionisti del settore. Tuttavia, vi possono essere casi in cui determinati soggetti vogliono togliere tatuaggi precedentemente fatti in quanto sentono che non gli appartengono più. Questa pratica di togliere un tatuaggio non più desiderato non è semplice da compiere, in quanto cancellare tatuaggio ha dei tempi e dei modi piuttosto lunghi e complicati. Tuttavia, rimuovere tatuaggio è una prassi possibile, anche se i costi non sono assolutamente bassi, in quanto possono superare anche le migliaia di euro.

Come togliere un tatuaggio

I ragazzi di oggi tendono a rendersi partecipi di giochi anche piuttosto frivoli. Uno di questi è quello di farsi tatuare il nome del ragazzo o della ragazza di turno, per giurarsi amore eterno. Ma non sempre va così, e non di rado si passa a vivere altre storie con fastidiosi nomi di relazioni passate che si vogliono cancellare dalla pelle. Ed è per questo che gli esperti tatuatori, prima di intraprendere un disegno che rimarrà indelebile sulla propria pelle, dovrebbero chiedere se si è sicuri al 100% della scelta, in quanto i costi di una eventuale rimozione non sono per niente bassi. Dunque, anche un semplice o piccolo tatuaggio dev’ essere oggetto di profonda riflessione, in quanto bisogna pensare bene alle conseguenze future e alle eventuali possibilità di una rimozione forzata. Con tutte le spese che ne possono conseguire.

I costi della rimozione

Dunque, una volta effettuato il disegno, bisogna anche sapere che l’ esborso di un’ eliminazione è elevato. Infatti, il costo varia a seconda della grandezza, della profondità dell’ inchiostro e della varietà dei colori che eventualmente compongono il tatuaggio stesso. Tutto questo porta ad operazioni vere e proprie che, in alcuni casi, risultano molto dolorose. Anche economicamente, la faccenda è complicata. A fronte di una cancellazione anche se di piccole dimensioni, il prezzo varia tra i 200 e i 400 euro. E stiamo parlando di dimensioni piuttosto irrisorie, come tatuaggi fatti , ad esempio, sul dorso delle mani e così via.

La prassi da seguire

E’ ovvio che ci vorranno anche più sedute per compiere l’ operazione di rimozione. Tutto questo dipende soprattutto dalla grandezza del disegno impresso e dalla presenza e profondità di colori utilizzati. L’ operazione chirurgica risulta molto dolorosa e sta all’ attenzione del professionista sottolineare il fatto che la rimozione potrà risultare nociva a livello fisico. Il numero delle sedute può variare a seconda dei casi, ma solitamente si oscilla tra le 4 e le 8 volte. Il laser, infatti, deve penetrare a fondo nella pelle per spezzettare i disegni e i tempi tra una seduta e l’ altra , solitamente, non sono inferiori ad un mese. Il laser, inoltre, potrebbe essere utilizzato anche in un secondo momento per eliminare le probabili cicatrici che si sono venute a formare.