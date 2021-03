Quanto costa rinnovare la patente?

Tutto quello da sapere sul rinnovo della patente

A causa del Covid-19, anche il rinnovo delle patenti è stato prorogato. Infatti, sia i fogli rosa che le patenti potranno essere rinnovati entro e non oltre il 29 luglio 2021. La scadenza è valida su tutto il territorio nazionale. Continua a leggere per sapere cosa occorre per rinnovarla e i relativi costi (qui si fa riferimento esclusivamente alla patente B).

Innanzitutto, ricordiamo ogni quanto – e per ogni fascia d’età – è obbligatorio rinnovare la patente:

Fino ai 50 anni, ogni 10 anni

Dai 50 ai 70 anni, ogni 5 anni

Dai 70 agli 80 anni, ogni tre anni

Dagli 80 anni in su, ogni 2 anni

Il rinnovo può essere effettuato in più posti ad esso adibiti: presso la Motorizzazione civile, presso la ASL, presso una qualsiasi scuola guida e presso ACI, dal quarto mese antecedente alla scadenza. Cosa è necessario avere con sé?

Documento di identità/passaporto

La patente in scadenza

Certificazione di eventuali patologie e occhiali da vista

Ricevuta bollettini

Due fototessere

Tra i costi previsti, troviamo:

Costo visita medica oculistica: 25 euro + pagamento dei diritti sanitari che varia da regione a regione. Indicativamente, il prezzo varai dai 20 ai 50 euro.

16 euro: marca da bollo

10,20 euro: diritti di motorizzazione

6,80 euro: spedizione patente tramite posta assicurata

In totale, quindi, rinnovare la patente costa complessivamente dai 100 ai 130 euro.

Ricordiamo, infine, che per avere la nuova patente, è prevista la consueta visita medica oculistica, che servirà a stabilire la vostra idoneità alla guida. La nuova patente – qualora risultiate idonei – vi verrà rilasciata entro 15 giorni dall’esame della vista, ma nel frattempo potrete comunque continuare a guidare. Infatti, vi verrà rilasciato un documento sostitutivo apposito, utile a poter circolare liberamente per strada. Questo vi verrà consegnato direttamente nel luogo stesso in cui vi sottoporrete alla visita cioè, come menzionati prima, ASL, ACI, Motorizzazione civile e presso una qualsiasi scuola guida.