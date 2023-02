La vernice dell’automobile è la parte più vulnerabile al deterioramento nel tempo e quindi, talvolta potrebbe essere necessario ridipingere l’auto. Tuttavia, ci sono vari fattori che influenzano il prezzo per riverniciare un’auto. Leggi per sapere tutto quello che ti serve se stai pensando di riverniciare la tua vettura.

Quanto costa verniciare un auto

È sempre emozionante vedere la propria auto preferita sotto le luci del concessionario che la fanno brillare e rendono ancora più attraente. La vernice è la prima cosa che cattura l’attenzione, ma purtroppo, una volta uscita dal concessionario, la vernice è esposta ai fattori che possono danneggiarla. Nonostante si pensi che la verniciatura sia solo estetica, essa svolge un ruolo di protezione dell’auto, anche se il colore può essere importante, soprattutto se viene utilizzata una vernice particolare.

La vernice svolge un ruolo importante nel proteggere la carrozzeria e le lamiere dell’auto dall’ambiente esterno e dai fattori che possono causare danni. La pioggia, la grandine, il freddo e l’umidità sono solo alcuni degli agenti atmosferici che possono consumare la verniciatura, ma anche incidenti, graffi e urti possono causare danni irreparabili. In caso di danni profondi che rimuovono completamente la vernice, la carrozzeria può essere esposta alla ruggine.

Come verniciare una macchina

La riverniciatura può essere eseguita anche solo per migliorare l’aspetto dell’auto o per cambiare il colore, ma può anche aumentare il valore dell’auto se si decide di venderla usata. Tuttavia, è importante aggiornare il libretto di circolazione.

Il prezzo per verniciare carrozzeria dell’automobile varia considerevolmente, a seconda di diversi fattori. Uno di questi è il tipo di vernice che si sceglie di utilizzare, che può essere fornita dalla casa madre o di un’altra marca compatibile. I colori più semplici sono gli smalti a strato singolo, che richiedono un lavoro di verniciatura relativamente rapido e hanno un costo più contenuto.

Il tipo di lavoro più comune, invece, implica l’utilizzo di colori della casa madre, spesso metallizzati o lucidi, e richiede due fasi di lavorazione, inclusa la finitura e il colore. Il terzo tipo di vernice disponibile è quello premium, che solitamente si trova su auto di fascia alta e include colori perlati più complessi e duraturi, con una funzione protettiva contro i fattori esterni. Il costo per questo tipo di verniciatura è significativamente più alto rispetto agli altri due tipi sopracitati.

Il secondo fattore che influenza il prezzo per riverniciare auto è la dimensione dell’auto e le parti che devono essere verniciate. In generale, le auto più grandi richiedono una quantità maggiore di manodopera e di tempo per la verniciatura rispetto alle auto più piccole. Il prezzo della verniciatura non dipende solo dalla quantità di vernice utilizzata, ma anche dalla manodopera richiesta per l’applicazione del colore.

Altro fattore che va considerato è se l’intera auto deve essere verniciata o solo alcune parti. I costi verniciatura auto saranno ovviamente più contenuti se si tratta solo di verniciare una piccola parte dell’auto, come uno specchietto retrovisore. Inoltre, la verniciatura delle parti interne richiede molta più manodopera, poiché l’auto deve essere smontata e poi rimontata.

Verniciare auto: ecco i prezzi

Dopo aver considerato tutti i fattori per riverniciare un’auto, si può parlare di prezzi che variano da circa 800€ a 3000€ per la maggior parte dei lavori. Il costo dipende dalla grandezza dell’auto, dalle parti da riverniciare, dal tipo di vernice scelta, e dalle garanzie offerte. Se si desidera verniciare completamente un’auto piccola con uno smalto singolo, il prezzo sarà contenuto e compreso tra i 500€ e gli 800€, con garanzie incluse. Tuttavia, se si richiede un lavoro più accurato con vernici lucide, uretano e collante, il prezzo aumenterà significativamente fino a 2000€ o più.

Se si sceglie di utilizzare verniciature premium, il prezzo può salire a 3000€ o anche oltre, come ad esempio per una Audi di fascia superiore che potrebbe costare oltre i 7000€ per una riverniciatura completa con i colori della casa madre. É importante confrontare le offerte dei vari carrozzieri per riverniciare un’auto, ma evitare lavori scadenti per risparmiare, poiché in pochi anni si potrebbero avere nuovamente problemi e dover rifare la spesa.