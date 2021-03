Quanto costa sbiancare i denti?

Sbiancamento di denti vitali: la tecnica che si esegue in ambulatorio prevede l’applicazione sui denti di perossido di idrogeno ad alta concentrazione per circa un’ora, da ripetere 3 o 4 volte a distanza di una settimana . Questa tecnica può essere associata all’uso di lampade o laser che vanno a coadiuvare l’azione del gel.

Sbiancamento di denti devitalizzati: in questo caso è necessario

accedere

alla camera pulpare del dente, praticando un foro sulla parete palatale, in quanto il gel sbiancante va posizionato all’interno del dente stesso. Il dentista può decidere di lasciare in posa il gel per circa un’ora, per poi ripetere l’operazione a distanza di una settimana per altre 3-4 volte, oppure può lasciare il gel all’interno del dente e dimettere il paziente, per poi cambiare il gel a distanza di qualche giorno.