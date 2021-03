Ecco quanto costa spedire un pacco

Se volete spedire un pacco tramite i comuni servizi postali – senza, quindi, affidarvi a un corriere – ecco tutto quello che vi occorre perché la vostra missiva vada a buon fine.

La prima cosa da sapere, è che il potete preparare voi stessi il pacco, senza dover per forza acquistarne uno in Posta. L’importante è che non superi di 20 Kg e sia lungo massimo 1 metro. All’interno della scatola, è consigliato l’utilizzo di materiale di riempimento come foglio di giornale, pluriball ecc… Se ricorrete a una scatola già usata, assicuratevi che sia in buono stato e rimuovi eventuali etichette o codici di spedizioni precedenti.

Naturalmente, sopra al pacco dovrete indicare l’indirizzo del destinatario con nome e cognome dello stesso (obbligatorio).

Successivamente, recatevi presso un ufficio postale con allegato al pacco la Lettera di Vettura, che potete ritirare allo sportello. Una volta mandato, potete monitorare lo stato della spedizione grazie al servizio Cerca Spedizioni, inserendo il codice nella ricevuta sotto a quello a barre.

Prezzi

Ma quanto costa mandare un pacco? Attualmente, esistono più tariffe, in baso al peso e alla grandezza dello stesso. Trovate l’elenco qui sotto:

0-5 kg: 9,00 euro

5-10 kg: 11,00 euro

10-20 kg: 15,00 euro

La spedizione di pacchi di dimensioni superiori (lunghezza massima = 1,5 m; lunghezza + giro massimo misurato in un senso che non sia quello della lunghezza = 3 m1) costa:

0-5 kg: 13,90 euro

5-10 kg: 15,90 euro

10-20 kg: 19,90 euro

PESO MASSIMO: 20 Kg

LUNGHEZZA MASSIMA: 1 metro1 (lunghezza + giro massimo misurato in un senso che non sia quello della lunghezza: 2 metri1)

Tempi di spedizione

La consegna di Poste Delivery Standard avviene indicativamente in 4 giorni, sabato e festivi esclusi. Per gli invii accettati oltre l’orario limite, indicato in ufficio postale, i tempi decorrono dal giorno lavorativo successivo.

Infine, per ogni spedizione sono previsti due tentativi di consegna. Se in entrambi i casi il destinatario è assente, ha dieci giorni di tempo per ritirare la spedizione presso l’ufficio postale indicato sull’avviso lasciato dal corriere (nei 10 giorni è incluso il sabato).