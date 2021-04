Quanto costa sterilizzare un gatto?

Sterilizzazione felina, costi e tutto quello che c’è da sapere

Negli animali da compagnia la castrazione (asportazione dei testicoli) e la ovariectomia (rimozione delle ovaie) si utilizzano per ridurre o eliminare il comportamento sessuale, specie nel maschio, e prevenire i concepimenti, il “calore” e le malattie uterine nelle femmine, prolungando con ciò potenzialmente la durata di vita degli animali. Inoltre, la sterilizzazione delle gatte femmine è un fattore di eliminazione del rischio di comparsa di neoplasie mammarie.

Oltre alla consueta castrazione chirurgica, è opportuno ricordare che potreste prendere in considerazione anche la possibilità di intervenire sul “calore” somministrando al vostro gatto una compressa specifica a bloccarlo. Questa pratica, però, non è molto consigliata da alcuni veterinari, che sostengono possa aumentare il rischio di tumore all’utero nelle gatte femmine.

La sterilizzazione è una procedura molto comune, volta – come anticipato – a garantire il benessere dell’animale stesso. Per quanto riguarda i costi, questi possono variare dai 100,00 ai 150,00 euro. In genere, quello che potrebbe comportare una modifica del prezzo è la dimensione del gatto, la razza, il tipo di anestesia e la città di residenza.

Decorso post-operatorio

Subito dopo l’operazione è importante che il gatto passi un periodo di convalescenza, in cui voi dovrete assisterlo in tutto e per tutto. Intanto, è bene tenere presente che qualora vediate il vostro animale stanco, spossato o inappetente è assolutamente normale. In questo caso, potete accomodare il vostro amico a quattro zampe nel suo giaciglio, possibilmente in un ambiente silenzioso e tranquillo. Oltre a ciò, non dimenticate di somministrargli tutte le medicine che il veterinario gli prescriverà, come antibiotici e antidolorifici.

Ricordatevi, inoltre, di non fargli bere acqua fintanto che non sarà svanito l’effetto dell’anestesia e controllate sempre che non si lecchi la ferita. A tal proposito, potrebbe rivelarsi utile fargli indossare il famoso “cono a imbuto”.

Nel giro una settimana vedrete che tornerà completamente in forze e potrete tornare a giocare con lui in tutta tranquillità.