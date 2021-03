Quanto costa togliere un dente del giudizio?

Denti del giudizio, come toglierli e quanto costa

Togliere uno o più denti del giudizio è un’operazione comune al giorno d’oggi. Si tratta di un intervento chirurgico praticato da dentisti specializzati, che si effettua direttamente in ambulatorio. A seconda della situazione clinica del paziente, può essere più o meno invasivo. Naturalmente, nei soggetti più giovani risulterà molto più semplice; in certi casi si potrebbe ricorrere a punti di sutura, ma non si tratta di una conseguenza necessaria dell’operazione.

L’estrazione di un dente del giudizio completamente fuoriuscito è il caso più facile e di solito non richiede accorgimenti particolari, a parte l’anestesia locale e l’uso di un adeguato analgesico. Anche l’estrazione di un dente del giudizio incluso è un intervento spesso eseguibile in anestesia locale.

Il decorso dopo un intervento di routine è in genere rapido. Gonfiori e perdite di sangue sono possibili per diverse ore dopo l’intervento. Se la perdita è moderata, è da considerarsi normale durante il primo giorno dopo l’estrazione. In questi casi il paziente può mordere su una garza o su un fazzoletto di stoffa. Fazzoletti di carta o ovatta sono da considerarsi come soluzioni di emergenza perché rischiano di lasciare tracce che si attaccano alla ferita e che possono causarne la riapertura quando vengono rimossi.

È inoltre vantaggioso inumidire leggermente la garza o il fazzoletto. In caso di difficoltà, per facilitare la cicatrizzazione della ferita si consigliano spesso impacchi di ghiaccio, mentre sono sconsigliati cibi caldi, sigarette, caffè e alcool, come anche risciacqui energici o troppo numerosi o farmaci antiaggreganti come l’aspirina.

Estrazione dente del giudizio: costo

In Italia, il costo medio per quanto riguarda l’estrazione del dente del giudizio, varia da circa 180/250,00 euro, a 120,00 euro qualora si tratti di rimuovere un dente semi incluso. Ovviamente questi prezzi sono indicativi, e possono cambiare da città a città.