Quanto costa un bitcoin?

Cosa sono i bitcoin e quanto valgono?

Il Bitcoin è sia una criptovaluta che un sistema di pagamento mondiale creato da un anonimo (o un gruppo anonimo) sotto lo pseudonimo di Satoshi Nakamoto nel 2009. Attualmente, gli esperti di finanza non lo considerano come una moneta, ma la vedono come una riserva dal valore molto volatile.

Diversamente dalle valute tradizionali, questo non fa riferimento a un ente centrale, né usa meccanismi finanziari sofisticati e il valore in sé è determinato solo dalla leva di domanda e offerta. Utilizza un database distributivo tra i nodi della rete che tracciano le transazioni, ma sfrutta la crittografia per gestire gli aspetti funzionali, come la generazione di nuova moneta e l’attribuzione della proprietà dei bitcoin.

La rete Bitcoin consente il possesso e il trasferimento pseudo-anonimo delle monete. I dati necessari a utilizzare i propri bitcoin possono essere salvati su uno o più personal computer o dispositivi elettronici (smartphone, tablet ecc…), sotto forma di “portafoglio” digitale, o mantenuti presso terze parti che svolgono funzioni simili a una banca.

Il wallet bitcoin ha un indirizzo identificato da un codice alfanumerico che possiede tra i 25 e i 36 caratteri tra numeri e lettere. Si tratta dell’unico dato da comunicare per ricevere un pagamento che godrà di un certo grado di anonimato. Tuttavia, sarà allo stesso tempo pubblicamente e immutabilmente visibile sulla blockchain per sempre.

Occorre fare molta attenzione nella trasmissione del codice alfanumerico, in quanto eventuali errori non consentono di annullare l’operazione e causano la perdita del denaro. In ogni caso, i bitcoin possono essere trasferiti attraverso Internet verso chiunque disponga di un “indirizzo bitcoin”.

Data la struttura peer-to-peer della rete Bitcoin, è impossibile il blocco da parte di qualsiasi autorità dei trasferimenti o il sequestro dei bitcoin.

Attualmente, il valore attuale di un singolo bitcoin è pari a 4.667 euro.