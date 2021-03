Quanto costa un coniglio?

Tutto quello che c’è da sapere sui conigli, prezzo e caratteristiche

Se siete intenzionati ad acquistare un coniglio, ci sono molte cose che dovete sapere, sia per quanto riguarda il prezzo, sia in merito all’alimentazione. Il coniglio è un animale che si presta moltissimo alla vita domestica e, contrariamente a quanto possa sembrare, è anche molto giocoso, vivace e affettuoso. In genere molto pacifico, non reca particolari disturbi, è molto pulito e vive in determinati spazi da lui selezionati. Per antonomasia, si sa però che il coniglio è l’animale più pauroso, infatti, a meno che non siano coscienti di trovarsi in un luogo familiare e protetto, potrebbero spaventarsi anche per il minimo rumore, stando sempre sull’attenti.

Alimentazione

L’alimentazione naturale del coniglio è costituita da erba, foglie secche, radici e cortecce. Essendo erbivoro mangia però verdure di tutti i tipi, ad esempio sedano, carote o cicoria.

Coniglio nano

Il coniglio nano, a differenza dei conigli, ha un peso che solitamente non supera i 2 kg e dimensioni ridotte, circa 50 cm. Il suo corpo è piccolo e dalle forme arrotondate. Ha un manto soffice che a seconda della razza può essere a pelo corto o lungo e di diversi colori.

Il coniglio nano è un animale estremamente delicato, non può essere esposto al sole molto tempo e necessita di cure molto specifiche. In particolare, deve essere visitato almeno ogni 6 mesi in occasione dei vaccini, o può contrarre mixomatosi e la malattia emorragica virale. Entrambe le malattie, se contratte, non hanno cura.

Deve essere nutrito prevalentemente con fieno, che non deve mai mancare, e cibi freschi come verdure, erbe di campo e frutta. Nella dieta di un coniglio si può introdurre anche il cibo pellettato, che non è fondamentale per un coniglio adulto, ma è parecchio gradito e quindi può essere utilizzato come premio. È però necessario che il pellet sia di buona qualità, nel caso in cui non si abbia la disponibilità di acquistare un buon pellettato, è bene evitare di includerlo fra gli alimenti da somministrare all’animale.

Tra le varietà di coniglio nano esiste anche quella denominata “Testa di Leone“, così chiamato in quanto derivando dall’incrocio fra un coniglio nano e un coniglio d’Angora ha un folto e soffice pelo – particolarmente attorno alla testa – che ricorda la criniera di un leone.

Coniglio: prezzi

Solitamente il costo di un coniglio, se acquistato negli allevamenti specializzati, può variare dai 20 ai 50 euro, a seconda della tipologia di esemplare.