Quanto costa un monopattino elettrico: prezzo, utilizzo, caratteristiche

Il costo medio di un monopattino elettrico è tra i 400 e i 600 euro, nonostante questo ne possiamo trovare di modelli a prezzi minori o anche maggiori. Va specificato anche che i monopattini elettrici di fascia alta si muovono su fasce tra i mille e i duemila euro. Senza dimenticare che esistono anche dei sistemi di noleggio a prezzi convenienti che sono stati in grado anche di stravolgere il mercato in generale.

Effettivamente infatti il noleggio a ore, con tanti mezzi sparsi soprattutto nelle maggiori città, ci fa capire come effettuare un acquisto non convenga. Con questi tipi di servizi grazie a uno smartphone potremo iniziare a muoverci liberamente nelle nostre città lasciando poi alla fine della necessità il monopattino. Non ci saranno così problemi di furti, danni, pericoli e soprattutto ingombro anche dentro casa.

Monopattino elettrico, cosa c’è da sapere

Cosa c’è ancora da sapere sul monopattino elettrico? Si tratta di un mezzo a due ruote con un motore elettrico A partire dagli anni dieci del nuovo millennio questo mezzo di locomozione ha avuto un grandissimo successo. Nel corso del tempo sono cambiate molte cose tra modalità di utilizzo, caratteristiche e quant’altro. Di sicuro ci siamo trovati sempre più di fronte a prodotti utili e in grado di diventare addirittura fondamentali nella vita di alcuni.

In più sono mezzi non inquinanti in quanto hanno un motore elettrico e non emettono monossido di carbonio. Possono circolare nelle sedi stradali urbane, nelle aree stradali pedonali e sulle piste ciclabili e ciclopedonali. Inoltre per quanto riguarda la legge sono soggetti a quella del 27 dicembre 2020 la numero 160 e le sue integrazioni arrivate nel corso del tempo. Le leggi hanno stabilito che ora come ora la velocità massima è di 20 km/h rispetto ai 25 precedenti. Ma pensate che addirittura il Nanrobot Ls7+ può arrivare a 100 km/h.