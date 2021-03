Quanto costa un pastore tedesco?

Tutto quello che c’è da sapere sull’esemplare di pastore tedesco

Il pastore tedesco è una razza canina presente nella classificazione della FCI. Questi esemplari hanno spesso il brevetto da lavoro e impiego come cane da utilità, da difesa e per usi molteplici.

Il pastore tedesco è un cane di taglia grande, dalla struttura leggermente allungata, di buona robustezza e muscolatura. La testa è cuneiforme e la fronte leggermente convessa. La forma degli occhi è a mandorla, il colore varia preferibilmente dallo scuro sino al marrone. Le orecchie sono di forma triangolare, erette, rivolte in avanti. Il naso è dritto col tartufo di colore nero. La mascella e la mandibola sono robuste, dotate di buona muscolatura.

La coda deve essere folta, la parte superiore ricoperta da pelo scuro, più chiaro nella parte ventrale. Questa è sostenuta da una base ossea e da diversi fasci muscolari che garantiscono molteplici movimenti.

Il pelo del manto è semiduro, di lunghezza media con abbondante sottopelo. Il colore è nero con focature rosso-bruno oppure brune fino al grigio. La gamma cromatica ammessa può essere anche nero monocolore, grigio uniforme con focature più o meno più scure.

Pastore tedesco: carattere e prezzo

Già da quando il cucciolo viene ritirato dall’allevamento ha bisogno di socializzare con altri cani, animali e persone, oggetti, ambienti, pertanto è opportuno condurlo in luoghi dove possa ampliare il proprio bagaglio di esperienza in stimoli e sensazioni. Possibilmente, sarebbe opportuno aiutarli a socializzare con cani adulti di grossa taglia, in modo che questi possano essere influenzati o educati grazie al loro esempio. Allo stesso tempo si sconsiglia di lasciare che questo specifico momento nell’addestramento del pastore tedesco sia lasciato a cuccioli oppure a cani di piccola taglia di indole completamente diversa.

Non è un cane per principianti, sebbene la duttilità ad ambientarsi a una determinata condizione di vita sia compatibile in funzione dell’attaccamento verso il proprio riferimento umano. Proprio per questa ragione il pastore tedesco è un cane col quale convivere e condividere esperienze e situazioni.

Infine, per quanto riguarda il costo di un esemplare di pastore tedesco, questo può variare dai 1.100 a 1.500 euro.