Quanto costa un pianoforte?

Ecco quanto costano i pianoforte a coda e verticali

Il pianoforte è uno strumento musicale a corde percosse mediante martelletti, azionati da una tastiera.

La tastiera è composta da 88 tasti, 52 bianchi e 36 neri. I bianchi rappresentano le note: do, re, mi, fa, sol, la e si. I neri individuano generalmente le alterazioni (note bemolli o diesis). Il suono può essere modificato anche mediante pedali (solitamente tre), che azionano particolari meccanismi. In un moderno pianoforte a coda troviamo, da sinistra a destra, l’una corda, il tonale e quello di risonanza. Nei pianoforti verticali il pedale centrale aziona la sordina, che frappone una striscia di feltro fra le corde e i martelli per attutire il suono. Solo il primo e il terzo pedale sono presenti su tutti i pianoforti.

Tipi di pianoforte

Come anticipato, le tipologie di pianoforte comunemente note sono due: quello a coda e quello verticale.

Il primo produce, in ordine crescente, suoni qualitativamente sempre migliori, a causa dell’ampiezza sempre maggiore della cassa armonica e della maggiore lunghezza delle corde, la quale comporta minore inarmonicità. È usato principalmente per concerti ed esibizioni.

Il secondo, invece, come da nome, è disposto verticalmente, così come la sua tavola armonica e le corde che stanno dietro alla tastiera. La sua altezza oscilla tra i 100 e i 155 centimetri. È usato principalmente per lo studio a differenza di quello orizzontale usato prettamente per i concerti. Le differenze con il pianoforte orizzontale sono molte a partire dell’ampiezza della cassa armonica, che è minore di quella di un pianoforte orizzontale, e dalla meccanica priva del doppio scappamento. Sono forniti spesso di un pedale posto al centro chiamato sordina che serve per interporre tra i martelletti e le corde un panno di feltro che attutisce il suono e lo rende più ovattato: è stato creato principalmente per non dare troppo fastidio al vicinato di chi lo suona nella propria abitazione.

Pianoforte: costo

Il pianoforte, così come la maggior parte degli strumenti musicali, è molto costoso. Il prezzo di partenza di quello verticale ammonta a circa 2.500 euro, mentre quello a coda ben 9.000 euro.