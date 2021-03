Quanto costa un saturimetro?

Tutto quello che serve sapere sul saturimetro, l’apparecchio che misura l’ossigenizzazione del sangue

Il saturimetro è un’apparecchiatura medica che permette di misurare la quantità di emoglobina legata nel sangue in maniera non invasiva. Di norma l’emoglobina lega l’ossigeno, per cui si può ottenere una stima della quantità di ossigeno presente nel sangue.

In genere è formato da una sonda che effettua la misurazione e da un’unità che calcola e visualizza il risultato della misurazione. Alcuni modelli più recenti presentano l’unione della sonda e dell’unità di calcolo, facilitando la riduzione delle misure.

Come funziona?

La sonda di un normale saturimetro è costituita da una “pinza” che in genere viene applicata all’ultima falange di un dito del paziente o, in alcuni casi, al lobo dell’orecchio. La sonda è collegata con l’unità di calcolo che visualizza la misura tramite un monitor.

Questo strumento permette di visualizzare la saturazione (emoglobina legata), la frequenza cardiaca e l’intensità della pulsazione (barra verticale). Alcuni modelli permettono anche di vedere il tracciato dell’andamento della pulsazione (curva pletismografica), registrare un periodo di misurazione e avere porte di comunicazione USB o infrarossi.

Saturimetro e Covid-19

Questo apparecchio si è rivelato un alleato fondamentale nella scoperta della presenza del Covid-19 in molti pazienti. Infatti, è stato scoperto che una bassa quantità di ossigeno nel sangue può significare la contrazione del virus nell’organismo umano. Essendo uno strumento assolutamente non invasivo, ne è stato inoltre consigliato l’acquisto da medici e infermieri, soprattutto per i soggetti più fragili e per le persone anziane.

Attualmente, il costo del saturimetro è decisamente basso. Si va dai modelli base che costano all’incirca sui 20,00 euro, a quelli con più funzionalità, che al massimo arrivano a 50,00 euro. Si possono acquistare presso le farmacie, nei negozi specializzati, oppure online, sui portali web come Amazon, eBay e molti altri.