Quanto costa un tampone molecolare? In farmacia, allo Stato, Privato

Le regioni in Italia sono divise in un sistema codificato a colori che va dal bianco (rischio molto basso), giallo (basso rischio), arancione (alto rischio) e rosso (rischio molto alto) a seconda dei tassi di trasmissione, disponibilità di letti ospedalieri e di terapia intensiva e altri parametri. A ciascuna zona si applicano misure restrittive diverse.

Tutto ciò implica la ricerca di tamponi, la ingente richiesta e molto altro correlato a test e vaccini: quindi quanto costa un tampone molecolare? In farmacia, allo Stato o Privato?

A partire dal 6 agosto 2021, il “Digital Green Certificate/Green Pass” è necessario per accedere ad alcune località e partecipare a determinate attività sociali.

Il Ministero della Salute italiano ha emesso un’ordinanza il 29 luglio 2021 che stabilisce che un certificato di vaccinazione anti-COVID-19 per un vaccino riconosciuto dall’Agenzia europea per i medicinali (EMA): il Green Pass italiano .

In alternativa, è possibile fornire una PCR molecolare negativo o un risultato del test dell’antigene rapido effettuato entro 48 ore prima dell’uso o un certificato medico rilasciato dalle autorità competenti che confermi il recupero da COVID nei 6 mesi precedenti.

I certificati sono accettati in italiano, inglese, spagnolo o francese e possono essere sia digitali che in copia cartacea.

Il Super Green Pass

Il governo italiano ha emanato altri decreti il 23 dicembre e il 29 dicembre 2021 con norme più restrittive.

Le nuove regole definiscono un “Super” Green Pass che sarà concesso solo alle persone che sono completamente vaccinate o che sono guarite dal COVID.

Le persone saranno in grado di continuare a ricevere un Green Pass “Basic” risultando negativi al coronavirus.

Dal 10 gennaio 2022 al 31 marzo 2022 il Super Green Pass è obbligatorio per:

soggiornare in hotel e B&B,

per utilizzare tutti i mezzi pubblici compresi autobus locali, metropolitane e treni,

per salire a bordo di aerei e treni ad alta velocità.

Inoltre, la maggior parte delle attività sociali come musei, ristoranti al coperto e all’aperto e servizio al bancone, teatri ed eventi sportivi / di intrattenimento saranno consentiti solo per i titolari di Super Green Pass.

Per informazioni più dettagliate, consultare il sito web del Ministero della Salute italiano. La validità del Green Pass è diminuita da 9 mesi a 6 mesi a partire dal 1° febbraio 2022.

A partire dal 25 dicembre 2021 fino al 31 gennaio 2022 l’uso delle mascherine all’aperto è obbligatorio su tutto il territorio italiano.

Dal 25 dicembre 2021 al 31 marzo 2022, l’uso di maschere FFP2/KN95 più protettive è obbligatorio per partecipare a tutti gli eventi culturali e ricreativi indoor e outdoor, e su tutti i mezzi di trasporto.

Il governo italiano ha prorogato lo stato di emergenza Covid-19 fino al 31 marzo 2022

Test COVID-19 prezzi: quanto costa un tampone molecolare?

I test PCR e/o antigene sono disponibili per tutti i cittadini italiani nelle farmacie, nei negozi, sui grandi siti e-commerce: non per quelli molecolari, che possono essere richiesti ed effettuati solo in cliniche autorizzate ( private a pagamento)o negli hub del territorio ( in forma gratuita con richiesta del medico di famiglia).ù

I risultati dei test sono disponibili in modo affidabile entro 72 ore.

Si prega di notare che i tempi di risposta variano in base al luogo del test, al tipo di test effettuato e al metodo di recupero dei risultati del test (ad esempio, di persona o tramite corrispondenza).

Attualmente in Italia, i test antigenici costano circa euro 20, mentre i test PCR costano circa euro 70, ma sono gratuiti se c’è richiesta medica e vanno prenotati su siti appositi.