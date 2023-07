Quanto costa un viaggio in Giappone? Biglietto aereo, hotel e curiosità

Sapete quanto costa un viaggio in Giappone? Sicuramente si tratta di una meta molto amata da parte degli occidentali che sperano recandosi in questo paese di scoprire alcune curiosità interessanti sul Sol Levante. Ovviamente bisogna prendere in considerazione diversi fattori. Saranno da calcolare il biglietto aereo, l’hotel e anche tutto quello di cui necessitiamo quando saremo fuori tra cibo, visite a musei e luoghi d’interesse e quant’altro.

Altra cosa da specificare è che parlare di “viaggio in Giappone” è piuttosto approssimativo. Sono molte le città interessanti che si possono visitare nel Sol Levante. Ovviamente la meta più ambita rimane Tokyo, ma non è l’unica che viene visitata basti pensare a Kyoto, Osaka, Kobe, Fukuoka, Sapporo, Hiroshima, Yokohama e molte altre tutte che hanno dei precisi luoghi di interesse e che sono in grado di attirare la nostra attenzione sotto diversi punti di vista. Andiamo però ora a cercare alcuni riferimenti più precisi.

Quanto costa un viaggio in Giappone? Tutti i particolari

Presupponiamo di doverci recare a Tokyo, città amatissima per tanti motivi e capitale del Giappone. Interessanti e realistiche sono le cifre mostrate da Zipangu.it. Qui leggiamo che un viaggio al risparmio costerà tra i 1000 e i 1350 euro, un viaggio oculato tra i 1600 e i 1900 e un viaggio moderatamente lussuoso oltre i 2300 euro.

Se cercate bene il biglietto dell’aereo dovrebbe costare attorno ai 700 euro considerando andata e ritorno, attenzione però perché per trovare questo risultato bisogna lavorare e non poco. Esistono anche hotel parsimoniosi a Tokyo, basti pensare che ne possiamo trovare alcuni tra i 45 e i 50 euro a notte in un ostello, anche se per una stanza in un hotel di buon livello servono almeno 60 euro. Senza considerare che ci sono soluzioni ovviamente più importanti economicamente parlando.

Mangiare non sarà un grande peso dal punto di vista delle tasche, visto che a oggi col cambio di moneta si può fare un pasto per una persona al ristorante con una cifra che balla tra i 4 e i 10 euro. Si tratta sicuramente di una cifra decisamente accessibile un po’ per tutti e dunque non sarà di certo questo il problema e il campo dove risparmiare.

Gli errori da non commettere

Per andare in Giappone ci sono anche dei consigli importanti da seguire. Questo perché ci ritroviamo a viaggiare in un paese con una cultura davvero molto lontana dalla nostra. per questo motivo diventa importante informarsi prima delle usanze del posto. Non tutti per esempio sanno che i giapponesi non amano essere guardati fissi negli occhi e che non vogliono contatti fisici per salutarsi.

Ci sono cose poi ancora più particolari che non conosciamo. Non è usanza mangiare sui mezzi pubblici, non ci si soffia il naso davanti alle altre persone, non si deve assolutamente mettere il pane poggiato sul riso o puntare il pane verso la persona con la quale stiamo parlando. Diventa dunque fondamentale cercare di capire questi particolari per poi affrontare il viaggio in maniera intelligente per evitare poi di ritrovarsi di fronte a problemi anche più gravosi di quelli eventualmente economici.