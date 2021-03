Quanto costa una baby-sitter?

Tutto quello che c’è da sapere sulle baby-sitter

Nell’epoca odierna non è strano che una famiglia possa affidarsi all’aiuto di una baby-sitter per accudire i propri figli. Questa scelta non significa, tuttavia, che un genitore sia meno presente nella vita del proprio bambino. Semplicemente è una necessità a cui si ricorre quando sia il padre che la madre lavorano e stanno fuori casa per la maggior parte del tempo. In molte famiglie non si può fare affidamento sui nonni (che spesso hanno avuto il medesimo ruolo), così ci si rivolge alle/ai baby-sitter.

Innanzitutto è opportuno sapere che queste figure devono essere retribuite regolarmente, in quanto si tratta di un lavoro vero e proprio. Il pagamento di solito si effettua attraverso la PIVA, che il/la baby-sitter deve avere aperta. In media, si stima che il costo su base oraria ammonta a circa 8.06 euro. Nonostante ciò, non è da escludere che alcuni professionisti possano avere una tariffa più elevata. Questo, può variare a seconda che qualcuno abbia più o meno esperienza in questo campo, oppure se si tratta – ad esempio – di una giovane ragazza alle prime armi.

Allo stesso modo il prezzo può oscillare se si tratta di una/un professionista che ha frequentato un corso e quindi ha delle esperienze certificate; oppure qualcuno che oltre alle mansioni classiche, può aiutare i vostri figli nello studio; infine può influire molto anche l’età dei bambini: se la/il baby-sitter deve avere a che fare con dei neonati o bimbi molto piccoli, l’attenzione e il livello di conoscenza deve essere maggiore, e di conseguenza il costo sarà più alto.

Sempre per quanto riguarda il metodo di retribuzione, qualora il/la baby-sitter non abbia una PIVA aperta, sarà necessaria l’iscrizione al Libretto di Famiglia, lo strumento messo a punto dall’INPS nel 2017 per i collaboratori domestici, in modo da risultare perfettamente in regola con lo Stato.