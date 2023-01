Quanto costa una casa a Miami? Vendita, affitto, case economiche a Miami Beach

Investire a Miami, così come comprare casa a Miami può rivelarsi un affare molto interessante. Coloro che vogliono conoscere gli appartamenti in vendita a Miami scopriranno che la città è conosciuta nel mondo per le sue spiagge bianchissime e molto pulite a stretto contatto con l’ oceano Atlantico. Questa sua peculiarità ha inciso profondamente anche sugli affitti e sulle vendite. La case a Miami sono un vero e proprio lusso che pochi possono permettersi.

Investire in appartamenti a Miami, come fare

Di ville in vendita a Miami se ne possono trovare tantissime, ma i prezzi non sono alla portata di tutti. Infatti, la città della Florida è conosciuta non solo per le sabbie bianche, caratteristiche delle sue spiagge, ma anche per una intensa vita notturna in cui molti locali e bar sono aperti sino alle luci dell’ alba. Tutto questo si traduce in un divertimento sfrenato anche per le strade della città, che non conosce riposo e che è sveglia in qualsiasi orario del giorno e della notte. Per questo motivo, gli appartamenti in affitto a Miami fanno gola a coloro che vogliono trasferirsi in Florida, dove si possono trovare ottime ragioni per viverci e per divertirsi. Tuttavia, se ci si vuole trasferire in quei posti, bisogna seguire alcune indicazioni fornite da coloro che ci vivono da molto tempo.

Consigli da seguire per chi si vuole trasferire e vivere a Miami

I consigli da seguire non sono molti ma sono molto efficaci. In primo luogo i tour operators raccomandano di familiarizzare con gli abitanti del quartiere, visto che è molto probabile che, nel momento n cui si abiterà nella città, vi saranno i cosiddetti “comitati di benvenuto” che accoglieranno i forestieri e li aiuteranno ad integrarsi meglio. Questa è una tipica usanza americana. In secondo luogo, si consiglia di contattare un agente immobiliare italiano che ha trovato casa in quei luoghi da molto tempo, in modo tale da favorire l’ inserimento nella comunità e di prendere conoscenza di alcune “dritte” da seguire. In terzo luogo bisogna prendere la valigia e partire, visitando di persona e senza filtri la città e decidere in maniera definitiva riguardo il quartiere dove si vuole vivere, una volta conosciute le dinamiche negoziali e i prezzi relativi agli appartamenti e alle ville.

Case in affitto a Miami, cosa c’ è da sapere

Comprare casa o affittare appartamenti a Miami Beach non è facile. Infatti vi sono alcuni quartieri come quello di SoFi che sono estremamente costosi, in quanto molto lussuosi. Il quartiere di SoFi si caratterizza per i suoi alti grattacieli dove vi risiedono persone molto facoltose e le celebrità dello star system. I prezzi di affitto sono proibitivi, in quanto si parla di circa 3000 dollari al mese. Per la vendita possiamo raggiungere prezzi esorbitanti, basti pensare che il record è stato raggiunto pochi anni fa, per la vendita di un super attico, alla cifra record di circa 60 milioni di dollari. E’ anche vero che i servizi per i condomini sono moltissimi ed esclusivi e vanno da una sicurezza garantita 24 ore su 24, aree piscina all’ interno del condominio con relativo solarium, idromassaggio, saune e campi da tennis per il tempo libero.