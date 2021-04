Quanto costa una Ferrari?

Ecco quanto costano gli ultimi modelli Ferrari

L’azienda Ferrari S.p.A. è una casa automobilistica italiana fondata da Enzo Ferrari nel 1947 a Maranello in provincia di Modena.

Produttrice di automobili sportive d’alta fascia e da corsa, è la più titolata nel campionato del mondo di Formula Uno, dove ha conquistato quindici titoli piloti e sedici costruttori, nonché una delle più vincenti nelle competizioni per vetture Sport, Prototipo, Sport Prototipo e Gran Turismo. Si è affermata più volte in classiche gare endurance quali la 24 Ore di Le Mans, la 12 Ore di Sebring e la 24 Ore di Daytona e in gare su tracciato stradale come la Targa Florio, la Mille Miglia e la Carrera Panamericana.

Le autovetture Ferrari sono celebri anche per la loro esclusività, tant’è che l’azienda ha deciso di limitare la produzione per mantenere questa caratteristica. I motori impiegati nelle autovetture Ferrari sono prevalentemente dei V8 e V12.

Relativamente al colore, fin dagli anni Venti le automobili da corsa italiane erano verniciate di rosso. Questo era il colore consueto per le vetture italiane che gareggiavano in campionati automobilistici in base a un provvedimento preso negli anni tra le due guerre mondiali.

La tonalità del rosso è gradualmente passata dal rosso scuro (famoso come “rosso Alfa“) a una tinta notevolmente più accesa, nota come “rosso corsa“. Tale colorazione è rimasta immutata per le Ferrari di serie, mentre per quelle di Formula 1, dopo l’acquisizione da parte del Gruppo Fiat ci sono state variazioni di tonalità del rosso, volute dai vari sponsor. Va però sottolineato che la Ferrari, come per altro imposto dallo stesso Enzo, ha sempre mantenuto il colore rosso imposto nei primi anni, per mantenere la nazionalità del marchio.

Ferrari: costo

Mettendo da parte le auto concepite per la Formula 1, ecco quali sono i modelli attualmente disponibili e i loro relativi prezzi: