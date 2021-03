Quanto costa una gallina?

Ecco il prezzo medio di una gallina

La gallina è la femmina del pollo, chiamata anche chioccia quando deve accudire i suoi pulcini. Così come i polli, sono animali onnivori, vivono in libertà e sono soliti grattare il suolo alla ricerca di semi, insetti o lombrichi. Ma gradiscono anche lucertole e piccole serpi.

Una loro caratteristica peculiare è di cercare e beccare anche sabbia, piccoli sassi, granelli di minerali che trovano nel terreno, tanto che nei pollai all’aperto si usa aggiungere regolarmente maceria di riporto. Questo comportamento istintivo è dovuto in parte al fatto che ingerendo piccole quantità di minerale il guscio delle uova prodotte risulterà migliore, ma il motivo principale va ricondotto alla digestione, che avviene più facilmente se nello stomaco sono presenti frammenti di roccia che svolgono la funzione dei denti, di cui il pollo è sprovvisto.

Le galline sono uccelli gregari e vivono in gruppo e si comportano come dominanti, istituendo un preciso “ordine di beccata” che determina la priorità nell’accesso al cibo e nella scelta del luogo dove nidificare. Se si toglie un gallo o una gallina, si interrompe la gerarchia costituita fino a quando il gruppo non si riorganizza con un nuovo ordinamento. L’aggiunta di nuovi individui (specialmente giovani) ad un gruppo già costituito può portare ad episodi di violenza e a ferite.

Oltre alla produzione di carne per l’alimentazione, uno dei motivi per cui le galline vengono allevate è la produzione delle uova. Le diverse razze di galline si distinguono anche per la grandezza, il colore e la produzione delle uova che può essere molto differente.

Le galline ovaiole, raggiunta l’età di 12 mesi, cominciano a diminuire la capacità produttiva. Vengono quindi macellate per ricavare alimenti per l’infanzia, alimenti per animali e altri prodotti alimentari.

Gallina: costo

Il costo per una singola gallina è molto basso. Quelle più comuni hanno un prezzo che varia dai 3,00 ai 5,00 euro; andrà a salire qualora si vogliano acquistare esemplari particolari, in questo caso si va dai 20,00 ai 50,00 euro.