Quanto costa una mongolfiera? Nuova, usata, di palloncini

Il desiderio di esplorare il mondo dall’altro ha portato l’uomo a creare la mongolfiera. Si tratta di un enorme palloncino in grado di volare e di portare in giro per il cielo l’uomo. A guardarla lascia sognare, ma quanto costa una mongolfiera praticamente?

Costo mongolfiera nuova

Trattandosi di un mezzo di trasporto romantico che appassiona praticamente chiunque, sono molte le persone che decidono di comprare una mongolfiera per aprirsi una propria attività che possa attirare clienti. Il prezzo di questo mezzo di trasporto copre un range molto ampio a seconda del modello, delle dimensioni e della tipologia di pallone. Ad ogni modo si va da un minimo di 1500 euro ad oltre 25 mila euro.

Le mongolfiere sono un mezzo di trasporto popolare per molti turisti che desiderano esplorare la campagna nel loro tempo libero. Il prezzo di una mongolfiera varia a seconda del tipo e delle dimensioni delle mongolfiere. I prezzi variano a seconda del pallone, ma puoi aspettarti di pagare da 1500€ a 25.000€.

Devi tenere presente inoltre che ci sono palloni adatti a trasportare persone, ed altri adatti al trasporto di oggetti. Dipende tutto dalla singola situazione. Anche perché ci sono mongolfiere in gomma, mongolfiere in tessuto, che si scelgono a seconda dell’uso che si intende fare.

Mongolfiera costo nel mondo dell’usato e quanto costa un giro in mongolfiera

Se ci spostiamo nel mondo dell’usato per fortuna i prezzi calano in maniera esponenziale. Si parte da poche centinaia di euro fino a raggiungere qualche migliaio di euro per modelli molto più avanti e all’avanguardia. Una mongolfiera usata è l’occasione d’oro per ammirare il cielo a costi contenuti.

Adesso viene spontaneo farsi una domanda, ovvero quale sia il costo di un giro in mongolfiera, indipendentemente dal suo valore. Da questo punto di vista, il budget sale o scende a seconda della durata del giro, del posto in cui ci si trova, della tipologia di pallone e tanto altro ancora. Ad ogni modo occorre considerare range di prezzi che vanno da 300 euro a più di 1000 euro a persona.

Mongolfiera prezzi per un noleggio ad uso privato

Al di là del costo da affrontare per l’acquisto di una mongolfiera, c’è un lavoraccio dietro al possesso e alla manutenzione di questo mezzo di trasporto. Per cui prima di lanciarsi in un acquisto è importante valutare altre possibilità come quella del noleggio. In questo modo si risparmia notevolmente su vari aspetti: è una formula perfetta per coloro che vogliono ad esempio garantire questo servizio ai clienti sporadicamente o vogliano fare questa esperienza saltuariamente nell’anno. Ma quanto cosa il noleggio di un pallone volante? Anche in questo caso i fattori da considerare sono molti. Ad esempio il prezzo cambia a seconda della città di riferimento, della qualità del pallone, dell’azienda a cui ci si rivolge. Insomma sono differenti le cose di cui tenere conto e che vanno ad inficiare sul costo finale.

Il noleggio può essere fatto ad ore, per una giornata intera o per qualche giorno. Il costo medio in questo caso è di circa mille euro. Non male.