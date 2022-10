Quanto costa una sigaretta elettronica? Kit, con nicotina, usa e getta, online

È giunto il momento di smettere di fumare e non c’è modo migliore di farlo che informandosi su quanto costa una sigaretta elettronica. Così facendo potrai convincerti non solo che si tratta di un’alternativa più salutare ma anche più economica. Ecco cosa sapere sul costo di una e-cig nel suo insieme.

Sigaretta elettronica costo , il kit

Per chi muove i primi passi il consiglio è di orientarsi nell’acquisto di una sigaretta elettronica già composta. Alias in un kit. Il prezzo in questo caso oscilla molto a seconda del brand e della tipologia di modello scelto. Si va da un minimo di 20 euro fino a superare i 40 euro. Ad ogni modo nel kit trovi il caricabatterie, l’atomizzatore e la batteria. Il prezzo lievita di gran lunga se scegli un modello con atomizzatore a testine intercambiabili. Il che può volere dire che devi considerare anche il costo per la sostituzione delle testine che è di circa 15 euro (per una confezione di massimo 5 testine).

Sigaretta elettronica prezzo: costo sigarette con nicotina nei liquidi

​​​​​​All’interno di una sigaretta elettronica vanno inseriti dei liquidi ovviamente che servono a produrre il vapore per svapare. Anche questi liquidi hanno un costo che varia in funzione della presenza di nicotina al loro interno. In genere il prezzo di ogni boccetta è di più di 5 euro. Quelli che costano meno sono a zero tasso di nicotina. Tieni presente che per i primi tempi, per coloro che stanno provando a smettere di fumare, il consumo giornaliero di liquidi si aggira intorno ai 4 ml. Il che vuol dire che durante l’arco della settimana si consumano liquidi in misura nettamente inferiore rispetto a quello che poteva a essere a monto il consumo di tabacco con le sigarette tradizionali

I costi di una sigaretta elettronica usa e getta

Per coloro che vogliono fare un tentativo di smettere di fumare senza comprare tutto il kit e stare dietro alla manutenzione della sigaretta elettronica, c’è anche la possibilità di comprare le e-cig usa e getta. Si tratta di sigarette elettroniche destinate ad essere buttate una volta che il liquido sarà esaurito e una volta che la batteria sarà del tutto scarica. Il loro costo cambia in base al numero di tiri. Si va comunque da un minimo di 7 euro fino ai 15 a seconda del numero di puff, della presenza di nicotina e del brand di riferimento.

Ci sono costi variabili da considerare? Per quanto concerne le usa e getta ovviamente no. Per la sigaretta elettronica tradizionale invece ci sono delle componenti che accrescono o comunque incidono sul prezzo della svapo. Pensa ad esempio alla forma della e-cig: ci sono modelli che a vederli ricordano per design la sigaretta tradizionale, e data la loro compattezza hanno un’autonomia più bassa rispetto a modelli più grandi con una autonomia molto più alta. Anche la modalità di ricarica, l’autonomia della batteria, la grandezza degli atomizzatori e la possibilità di sostituire il filtro possono essere aspetti che fanno crescere il valore economico della sigaretta elettronica che può arrivare a costare anche più di 100 euro.