Quanto costa una stufa a pellet?

Stufe a pellet, quanto costano e come funzionano?

La stufa a pellet è un apparecchio simile alla stufa a legna, adibita al riscaldamento di ogni tipo di ambiente, che utilizza come combustibile solido, il pellet. È considerato un prodotto ecologico poiché per ottenere il pellet vengono di norma utilizzati gli scarti di lavorazione del legno.

Diversamente da una stufa a legna, questa necessita di un collegamento alla rete elettrica, come un normale elettrodomestico e la sua canna fumaria è di dimensioni molto più ridotte. Inoltre, funziona con un tiraggio forzato, cioè tramite una ventola presente all’interno dell’apparecchio, che estrae verso la canna fumaria i fumi e i residui di combustione.

Come funziona?

Il calore prodotto viene diffuso nell’ambiente sia per convezione naturale sia ad aria forzata con una o più ventole che contribuiscono a distribuire l’aria calda negli ambienti attigui. In alcuni modelli è anche possibile incanalare l’aria calda in piccole condotte e posizionare una o più bocchette per canalizzare il calore in altri vani.

La potenza di ogni singolo modello è commisurata in base alla dimensione della stufa, alla quantità di pellet bruciato, alla regolazione impostata dall’utente. Anche il tipo di pellet utilizzato può incidere sulla resa calorica della stufa.

Stufa in pellet: manutenzione

La stufa necessita di una pulizia ordinaria del braciere e del cassetto cenere (se presente) da effettuare con frequenza variabile a seconda dell’utilizzo in termini di tempi di funzionamento e di potenza impostata e del tipo di pellet impiegato. Richiede, inoltre, una pulizia più approfondita almeno una/due volte all’anno. In alcuni casi, potreste avere bisogno di un tecnico specializzato per effettuare questa operazione.

Stufa in pellet: costo

Al momento, il costo medio di una stufa a pellet varia a seconda che vogliate una stufa ad aria o ad acqua. Nel primo caso, potreste arrivare a spendere tra i 1.500 e i 3.000 euro, mentre nel secondo, dai 2.500 ai 4.000 euro.