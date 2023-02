Quanto costa una visita oculistica? Privata, in ospedale, dall’ ottico

Molte persone ricorrono alla visita oculistica in quanto si accorgono di avere problemi seri nella messa a fuoco delle lettere e possono soffrire persino di un appannamento visivo che può comportare anche una sorta di sbandamento molto pericoloso per la propria incolumità. Ma quanto costa una visita oculistica completa? Questa è una domanda che molti utenti si pongono, ma il costo e i prezzi di una visita specialistica oculistica variano a seconda delle circostanze, delle modalità e anche dei problemi riscontrati dal paziente, con le relative esigenze da soddisfare. Infatti il prezzo varierà di molto a seconda che si tratti di una visita oculistica privata o pubblica, ossia convenzionata con l’ ASL. Dunque, a seconda che si decida di procedere affidandosi ad un professionista privato o in sede di ASL, la retribuzione sarà decisamente differente.

L’ insorgere dei problemi relativi all’ occhio e come curarli

Dunque vi sono vari modi per accedere ad una visita oculistica e ai suoi relativi costi. Bisogna però ricordare che questo tipo di attenzioni e di sedute devono essere effettuate, di norma, a distanza di due anni l’ una dall’ altra, in modo da tenere sotto controllo uno dei probabili difetti che sono stati riscontrati, come ad esempio la miopia. Tutto dipende anche dall’ età del paziente. Agli over 65, infatti, è consigliato di andare dall’ oculista ogni 12-18 mesi, perchè possono insorgere problemi molto comuni quali ad esempio la cataratta, l’ astigmatismo e, come detto, la miopia. Molte persone ricorrono anche all’ ottico presso il quale possono effettuare una seduta medica senza spendere alcunchè, piuttosto che ricorrere alle attenzioni dell’ oculista specializzato, per evitare di spendere determinate cifre. Bisogna dire che questo è un errore. Infatti, l’ ottico non è un medico, quindi il suo esame potrà essere anche molto scrupolosa e professionale ma non potrà andare a fondo a determinati problemi riscontrati, e inoltre non può prescrivere medicinali di nessun genere nè somministrare farmaci. Dunque è sempre meglio ricorrere ad un professionista per capire a fondo il problema e adottare le misure migliori per risolverlo.

Visita oculistica quanto costa? I prezzi

Gli utenti, per risparmiare, tendono ad affidarsi alle convenzioni di cui possono usufruire per accedere ad un controllo tramite ticket, in modo da evitare un qualsiasi pagamento o perlomeno di pagare molto meno. In effetti, il ticket visita oculistica presso l’ ASL di appartenenza si aggira intorno ai 23 euro, anche se i tempi di attesa sono molto lunghi. Infatti, in alcuni casi, si possono aspettare anche alcuni mesi. Ma l’ insorgere di problemi o fastidi oculari, a volte richiedono un intervento immediato e per l’ utente rimangono due scelte. La prima è quella di rivolgersi ad un ottico di fiducia e fare affidamento sugli strumenti che possiede. L’ ottico ricordiamo che non può prescrivere farmaci, ma può consigliare il giusto paio di occhiali da adoperare dopo l’ esame. L’ oculista invece è un vero e proprio professionista nel suo campo, che si adopererà in ispezioni del bulbo oculare decisamente più approfonditi, per offrire una disamina del paziente sicuramente più completa. Il costo visita oculistica privata varia dagli 80 euro e i 250 euro. Dunque prezzi sicuramente maggiori rispetto ai ticket ospedalieri ma con tempi di attesa molto più brevi, grazie ai quali si può procedere con solerzia alla risoluzione degli eventuali problemi riscontrati.