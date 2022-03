Quanto Guadagna Achille Lauro? Patrimonio, le cifre

Ormai è famoso e conosciuto ovunque, anche per quello show-provocazione che durante Sanremo 2022 ha fatto infuriare una parte degli italiani. Una canzone, Domenica, accompagnata sul palco da una sorta di rituale pagano con un battesimo rivisitato che ha mandato su tutte le furie il vescovo di Sanremo. Subito dopo, l’eco della protesta è arrivata da tanti altri vescovi e preti, dalla comunità cattolica, ma anche da persone non credenti disturbate dagli eccessi ingiustificati del cantante. Insomma, chi è Achille Lauro? Davvero fa tutto questo solo per avere notorietà?

Achille Lauro, provocazione vivente

All’anagrafe si chiama Lauro De Marinis, classe 1990, nato Roma; ormai noto a molti il fatto che il padre sia giudice di Cassazione. A 14 anni, Lauro va a vivere con il fratello maggiore per non seguire i genitori in un’altra città. Il fratello è produttore in campo musicale e gli insegna i segreti del mestiere, davanti e dietro le quinte. Inizia a lavorare anche lui nello stesso settore, collaborando con la band rap Quarto Blocco. Nel 2012 pubblica il suo primo lavoro, Barabba, e assume il nome d’arte di Achille Lauro. Il primo contratto arriva due anni dopo, con la casa discografica di Marracash. Un altro album, Achille Idol Immortale, non ottiene grande successo ma tutto cambia con Dio C’è. Da questo momento in poi Achille Lauro è un divo delle note, e dello scandalo.

Una vita complicata

Nonostante il successo, Lauro continua a far parlare di sé per altri argomenti. Confessa di far uso di droghe, ma ne denuncia gli effetti dichiarandosi ormai pentito. Mette sotto accusa il mondo dei ricchi con Rolls Royce e conferma il successo con Me Ne Frego e con la partecipazione a show televisivi, tra cui Pechino Express. Il bisogno di farsi notare sempre e comunque lo porta a rompere gli schemi più volte. Questo fa sorgere i sospetti che tutto il suo lavoro sia mirato solo a guadagnare soldi tramite una notorietà facilitata dalla provocazione. Per questo tanti si domandano quale sia il suo patrimonio e quanto, in realtà, questo rapper tanto “popolare” sia ricco. Achille Lauro non è ricco di nascita, la famiglia era agiata ma viveva senza eccessi. Il successo gli ha cambiato la vita e le finanze? Se sì, fino a che punto?

Quanto guadagna Achille Lauro?

Oltre ai successi discografici e a quelli delle interviste che seguono i suoi exploit scandalosi, Lauro ha scritto un libro autobiografico, ha posato come modello, ha promosso alcuni noti brand sui suoi social. I suoi video vengono cliccati migliaia di volte su Youtube, garantendo un successo e entrate notevoli. Si ipotizza che solo sul canale dei video Lauro guadagni mezzo milione di euro. Circa 40.000 euro mensili potrebbero fruttare invece i passaggi delle sue hit su Spotify. A ciò si aggiungono ovviamente gli introiti per la vendita dei dischi e per le occasioni in cui è ospite in programmi televisivi. Anche se a Sanremo 2022 non ha guadagnato tanto, il suo scandaloso show in diretta nazionale gli ha procurato numerosi clic e anche interviste “esclusive” che possono procurare guadagni importanti.