Quanto guadagna AfroJack? Patrimonio, a serata

Afrojack è un disc jockey, remixer e produttore musicale e discografico di fama internazionale, conosciuto anche per essere il marito di Elettra Lamborghini. Sicuramente, comunque è uno dei dj afro famosi di cui spesso e volentieri si occupa anche il gossip.

Vediamo di seguito quanto guadagna a serata Nick van de Wall, questo il suo nome, e qual è il suo patrimonio.

Quanto guadagna a serata il dj afrojack

L’artista è stato capace di costruirsi un vero e proprio impero, negli anni. Vista la sua sfavillante carriera, non è difficile prevedere o immaginare quali possano essere le sue entrate.

Secondo le indagini e le statistiche della rivista “Forbes” il dj e produttore discografico, avrebbe guadagnato 10 milioni di euro solo nel 2018 e se si vogliono seguire alcune indiscrezioni circolanti sul web, il suo patrimonio complessivo, fino a poco fa era di circa 45 milioni di euro, accumulati negli anni. Non sono comunque disponibili dati ufficiali in merito, quindi si tratta solo di stime.

Con il fortunato matrimonio con Eltettra Lamborghini (avvenuto per amore), il dj producer olandese è ancora più seguito dai fan, e con questa bella unione, il patrimonio è aumentato. I due si sono sposati il 26 settembre 2020 con una cerimonia e un sontuosissimo e costosissimo ricevimento organizzato sul lago di Como nella splendida cornice di Villa Balbiano (solo l’affitto della villa costa 2.500 euro).

Il patrimonio di Afrojack

Nel 2021 Afrojack, che ha iniziato a studiare pianoforte a soli 5 anni e la cui carriera da producer è iniziata prestissimo (nel 2011 ricordiamo la collaborazione artistica: quintino afrojack) ha sfondato con il brano Turn Up the Speaker. Il pezzo ha scalato tutte le classifiche internazionali, facendogli guadagnare molti milioni di euro in pochi mesi e circa 75 milioni di euro in un anno (2020-2021).

Dopo una piccola pausa nella carriera, avvenuta nel 2018, il dj si è ripreso dunque alla grande e nella classifica della categoria, tra i più ricchi e richiesti del mondo, si trova al primo posto, con uno stacco di quasi 40 milioni di euro dal secondo classificato.

Sui social, l’artista è presente nei canali video con afrojack youtube, afrojack wiki, ha un account twitter afrojack e quindi è diventato ricco anche grazie agli introiti provenienti dai social. In questo ambito il dj si è dato da fare anche per pubblicizzare prodotti e sponsorizzare grandi firme dell’abbigliamento: famose sono le jacked afrojack, le afrojack t shirts (o afrojack t). L’artista è ormai seguitissimo nella moda sportiva e detta le tendenze del momento nell’ambito dell’abbigliamento sportivo e street style con le sponsorizzazioni del marchio RAW, con afrojack r a w.

Il patrimonio complessivo del dj olandese è di circa 215 milioni di dollari, tra le somme investite, quelle fatturate e le varie proprietà. Ad Amsterdam possiede una catena di pizzerie e ristoranti ed è presidente della squadra di calcio Gli Angeli di Spijkenisse. Si è inventato anche il marchio di Vodka “Pure Wonderafrojack – Paesi Bassi”, l’eclettico dj ha investito anche nella produzione di un profumo, “Da Nick con Amore” e in una linea chiamata “Seduzione by Afrojack”.