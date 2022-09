Quanto guadagna Alessandra Amoroso? Per un concerto, a San Siro

Alessandra Amoroso è una delle cantanti italiane più famose ed amate dal grande pubblico: sin dal suo esordio ad Amici di Maria de Filippi, infatti, non ha mai smesso di essere amata e ascoltata in tutta Italia. I suoi fan, tuttavia, si estendono ben oltre il Bel Paese e la 36enne romana è una vera e propria diva in luoghi remoti del mondo come il Sud America o l’Asia.

Una voce graffiante, due enormi occhi chiari e tanta grinta: la star nata sotto il segno zodiacale del Leone (ha compiuto gli anni il 12 agosto) ha certamente carisma da vendere e la sua stella sembra inoffuscabile da diversi anni a questa parte. Che siano canzoni d’amore, o ballate estive o musica disco, la Amoroso riesce a cadere sempre in piedi. Non a caso, sono celebri i suoi popolatissimi concerti allo Stadio San Siro, quasi sempre in sold out istantaneo. Ma quanto guadagna questa giovane artista per tutto il lavoro creativo e di performance che porta avanti da quando aveva appena vent’anni?

Possiamo fare una stima degli introiti della cantante basandoci sulle informazioni rese pubbliche nel tempo e non aspettandoci certo entrate modeste per una star di tale calibro!

Quanto guadagna Alessandra Amoroso?

Alessandra Amoroso quanto guadagna? La domanda, posta in modo generico, potrebbe non dare risultati molto precisi. Dunque, è importante stabilire per quale tipo di lavoro sono reperibili informazioni riguardo gli introiti della cantante. Essendo principalmente una performer, la Amoroso ha certamente un cachet come tutti gli artisti.

Un cachet minimo che aumenta i guadagni proporzionalmente a quanti biglietti vengono venduti e quante date di concerto vengono chiuse durante un tour. I live performer, infatti, guadagnano tanto quanto si esibiscono. Una musicista di successo sempre in movimento come la stella di Amici conduce certamente tour molto lunghi, estenuanti e ricchi di lavoro. Dunque, la domanda alternativa da porsi è: quanto guadagna Alessandra Amoroso a concerto?

Alessandra Amoroso: cachet e guadagni della cantante

Nonostante non si abbiano dei dati precisi al riguardo, è importante sottolineare che la Amoroso lavora da quando aveva 23 anni, vincendo una borsa di studio da 50.000 ad Amici nel 2008. La bella artista, da quel momento in poi, avrebbe accumulato una fortuna corrispondente a circa un milione di euro. Questo, almeno, è ciò che riportano alcune voci di corridoio sul suo patrimonio.

Per quanto riguarda gli introiti dei singoli concerti, come ad esempio quello a San Siro, si vocifera invece di cachet tra i 150.000 e i 200.000 euro. Insomma, cifre che non possono certamente passare inosservate nonostante non siano stabilite come definitive.

Si ricorda, in ogni caso, che questa giovane ragazza romana è molto coinvolta nella beneficenza e nella solidarietà. Molti dei suoi guadagni, dunque, vengono poi investiti in progetti come Prenditi cura di me o Pink is good. Il ricavato è andato interamente alla Fondazione Veronesi, testimoniando la portata della generosità della Amoroso. Il grande cuore degli artisti italiani è importante per dare un esempio di forza in tempi difficili come questo, incerti e spaventosi.