Quanto guadagna Allegri? All’ anno, al mese, alla Juventus

La Juventus, quest’ anno, rischia una delle stagioni più tragiche della sua gloriosa storia calcistica. Nonostante l’ avvento dell’ allenatore Massimo Allegri, i risultati tardano ad arrivare e la squadra non ha quel gioco concreto e avvolgente come richiesto soprattutto dai tifosi. Dopo la sconfitta per 5-1 al Maradona contro il Napoli e la stangata della penalizzazione, la società bianconera sembra non riuscire a risollevarsi da un momento molto difficile. A tutto questo si aggiungono i risultati scadenti della squadra, nonostante la panchina sia affidata al decorato allenatore livornese. Ma quanto guadagna Allegri? Questa è una domanda ricorrente soprattutto nei social dedicati alla compagine bianconera, anche perchè lo stipendio dell’ allenatore inizia a gravare, in maniera evidente, sulle finanze della società.

Massimo Allegri, la carriera

Massimo Allegri, dopo aver vinto uno scudetto con il Milan, ha legato la sua storia professionale a quella della Juventus. Con i bianconeri ha vinto ben 5 campionati di fila e quattro coppe italia, trionfando anche in 3 finali di Supercoppa Italiana. Tuttavia, le grandi delusioni dell’ allenatore sono legate alle finali di Champions League perse. E’ tornato alla “casa madre bianconera” dopo due anni di esilio, ma i risultati risultano deficitari nonostante la squadra sia di livello molto alto.

Il salario percepito alla Juventus

Al suo primo arrivo alla Juventus, negli anni passati, Allegri ha ottenuto un contratto di favore, riuscendo ad arrivare ad un ingaggio di circa 2,5 milioni di euro. Salario che è cresciuto in maniera esponenziale con il passare del tempo a seguito dei trionfi in campionato. Nel giorno del suo esonero, nel 2019, Allegri percepiva uno stipendio di circa 7,5 milioni di euro l’ anno. Quando è stato richiamato, il tecnico livornese è riuscito a strappare un accordo che prevede un ingaggio di circa 7 milioni di euro l’ anno sino al 2025. Un contratto molto lungo e dispendioso che rappresenta una sorta di “spada di Damocle” sulle casse sabaude. Un suo eventuale esonero, infatti, graverebbe in maniera determinante sui conti dei bianconeri, in questo momento particolarmente attenti alle proprie finanze visto che sono finiti nell’ occhio del ciclone per alcune dispute economiche relative a plusvalenze e stipendi che stanno modificando la classifica del campionato italiano.

Il ritorno in panchina e le condizioni di ingaggio

Massimiliano Allegri, nel momento in cui è stato richiamato dalla “vecchia signora”, ha potuto dettare le proprie condizioni da una posizione di forza. Infatti, il tecnico livornese è uno dei più vincenti della storia della società, per cui il contratto da 7 milioni di euro a stagione è sembrata una pura formalità. Inoltre, Allegri ha voluto determinate garanzie , soprattutto a livello tecnico. L’ allenatore ha chiesto e ottenuto una squadra che potesse ambire a grandi successi, in linea con il suo carisma. Rinforzi che avrebbero dovuto far fare il definitivo salto di qualità alla squadra e portare la Champions League a Torino. Di Maria, Pogba, Chiesa, sono tutti nomi che potevano risultare decisivi, in quanto avrebbero messo in pratica le innovative idee tattiche del mister. Tuttavia le cose non sono andate per il verso giusto, anche se Allegri, alla stipula del contratto, ha ottenuto un super ingaggio.